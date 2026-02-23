Córdoba, entre las ciudades de España en la que es más barato comprar una vivienda para ponerla en alquiler

Córdoba es la décima capital de España en la que es más rentable adquirir un inmueble para ponerlo en alquiler, con una rentabilidad bruta del 6,95%, en un listado que encabeza Tarragona (8,13%), a nivel nacional, y Sevilla (7,95%) en el listado andaluz. Según recoge un estudio elaborado por el portal web pisos.com, la capital de provincia en la que menos rentable es alquilar una vivienda es San Sebastián (3,84%), seguida de Palma de Mallorca (4,37%) y Cádiz (4,57%).

Si analizamos la evolución de la rentabilidad bruta en Córdoba en los últimos meses, se mantiene estancada, alrededor del 7%, aunque la ciudad va perdiendo posiciones en la comparativa con las otras capitales. De hecho, llegó a estar en el top-5 nacional, posición que ha ido cayendo paulatinamente. Si el pasado mes de octubre ya era la séptima capital más rentable para un casero, ahora ha caído al décimo lugar.

La rentabilidad bruta a nivel nacional supera el 7%

La rentabilidad bruta del alquiler en España en enero de 2026 fue del 7,09%. Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de 218.340 euros (2.426 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.290 euros, el propietario obtuvo un total de 15.487 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 7,09%. Esto supone un incremento de más de un punto respecto al mismo periodo de 2025 (5,94%). La subida con respecto al pasado mes de diciembre (7,02%) no es tan acusada.

Rentabilidad bruta de la vivienda en alquiler en las capitales de España. / Pisos.com

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que “el incremento de las rentas del alquiler obedece a un acusado desequilibrio entre una demanda en crecimiento y una oferta que se reduce de forma continuada. La presión de los inquilinos va en aumento porque el acceso a la compra continúa siendo complejo para una parte relevante de la población, mientras que aspectos como una mayor movilidad geográfica, empleo temporal o modelos familiares más flexibles favorecen el alquiler como opción preferente frente a la propiedad”.

¿Qué es la rentabilidad bruta del alquiler?

Según explica el propio portal inmobiliario pisos.com, se trata del “rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición”. El informe utiliza el precio medio de compra de una vivienda de 90 metros cuadrados en España y la renta media mensual nacional.

Viviendas en alquiler en Córdoba. / CÓRDOBA

Hay que tener en cuenta que la medición de la rentabilidad bruta no contempla los gastos derivados de la propiedad de una vivienda. Sustituir un termo o una caldera, cambiar una lavadora cuando se estropea por el uso continuado, reponer muebles o pintar cada cierto tiempo las paredes son solo algunos de los gastos que debe realizarse para que un inmueble no se deteriore de forma evidente con el paso del tiempo.

Otros desembolsos, como las cuotas de la comunidad o las derramas extraordinarias para reformas en el bloque de pisos o en la intercomunidad tampoco se incluyen para calcular la rentabilidad bruta que, simplemente, divide el precio de compra de la vivienda entre el ingreso anual por su alquiler. No obstante, una persona interesada en adquirir una vivienda para arrendarla debe contar con estos gastos para elaborar su presupuesto y su plan de inversión.