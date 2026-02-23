El anticiclón se instala en Córdoba: la Aemet advierte de temperaturas disparadas y la llegada de calima a partir de este día

Cambio de tercio en Córdoba para esta semana con una primavera adelantada por la presencia de un anticiclón que favorecerá un ambiente estable, con valores máximos por encima de las temperaturas normales para esta época del año y mínimas contenidas que harán necesario abrigarse a primera hora de la mañana para después volver a casa con el abrigo en el brazo a partir de mediodía.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la capital esta semana, del 23 de febrero al 1 de marzo, indica que la estabilidad será protagonista, sin precipitaciones y temperaturas muy suaves en la parte central del día.

Así, el lunes será una continuidad del ambiente vivido este fin de semana, en especial el domingo, con máxima de 22 grados y mínima de 7; una previsión que será calcada para la jornada del martes.

Llega la calima a Córdoba

Eso sí, a partir del miércoles 25 de febrero, se espera que haya polvo en suspensión como consecuencia de vientos de componente sur, sureste, que dejarán cielos sucios, propios de la calima, aunque no será de gran intensidad. En este sentido, el miércoles amanecerá con nubes altas que evolucionarán a cielos nubosos en la segunda mitad de la jornada. La máxima bajará a los 21º y la mínima se quedará en 8º.

El jueves, volverá la normalidad con cielos soleados, y contraste de temperaturas, pues será a la vez el día más frío de la semana, con mínima de 5 grados, y el más caluroso, con una máxima de 23 grados.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El tiempo en Córdoba el fin de semana

El fin de semana, que coincide con el festivo del Día de Andalucía este sábado 28 de febrero, estará marcado por el buen tiempo, si bien se espera que los cielos tornen a nubosos el domingo 1 de marzo.

Las máximas se mantendrán por encima de los 20 grados las tres jornadas. Con 22º el viernes y sábado, y 20 grados el domingo. Por su parte, las mínimas oscilarán entre los 6 grados del viernes, los nueve del sábado –el día menos frío de la semana-, y los siete grados del domingo.

Así se presenta el mes de marzo

A la espera de que avance el pronóstico de la Aemet, portales meteorológicos como eltiempo.es o Meteored, ya avanzan que la primera semana de marzo continuará la estabilidad, con ambiente anticiclónico, y una leve modificación en los termómetros. Las mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas bajarán relativamente, hasta situarse en el entorno de los 18 grados.