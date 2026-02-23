Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba acogerá por primera vez el encuentro nacional de familiares de personas desaparecidas

La Fundación Quién Sabe Dónde Global celebrará del 5 al 7 de marzo unas jornadas con expertos, actividades culturales y una instalación colectiva por el Día de las Personas Desaparecidas

Isidro Molina, padre de Paco Molina, sostiene un cartel con fotos de su hijo, que sigue desaparecido.

Isidro Molina, padre de Paco Molina, sostiene un cartel con fotos de su hijo, que sigue desaparecido. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba será por primera vez sede del encuentro nacional de familiares de personas desaparecidas organizado por la Fundación Quién Sabe Dónde Global, que se celebrará del 5 al 7 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día de las Personas Desaparecidas (9 de marzo).

Bajo el lema ‘En su nombre. Creación compartida para afrontar la ausencia’, las jornadas reunirán a familiares y expertos con el objetivo de generar espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento en torno a la desaparición de personas, explica la organización en una nota de prensa.

Debate jurídico y propuesta de Fiscalía especializada

El programa arrancará el 5 de marzo con una mesa redonda titulada ‘Una Ley que no hiera: Estatuto de las personas desaparecidas y fiscalía especializada’, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Córdoba.

En ella participarán la magistrada-jueza María Rivas, la abogada penalista Verónica Guerrero y el abogado José Rafael Rich, secretario de la Fundación QSDglobal, quienes debatirán junto a familiares sobre la necesidad de una Fiscalía especializada dentro del futuro Estatuto de la Persona Desaparecida.

Instalación colectiva y recital ‘Ausencias’

El 6 de marzo se desarrollará el acto central de conmemoración, que incluirá una instalación colectiva creada por familiares con objetos de las personas desaparecidas, como símbolo de memoria y visibilización.

La jornada concluirá con el recital ‘Ausencias’, en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, con la participación de la actriz cordobesa Helena Kaittani, la violinista Patricia Cabanillas Blanco y la violonchelista Marina Ureña Carvajal.

Convivencia y redes de apoyo

El encuentro finalizará el 7 de marzo con un paseo de convivencia por la ciudad, una actividad orientada a fortalecer las redes de apoyo entre familias y profesionales.

La Fundación Quién Sabe Dónde Global destaca que esta es la primera vez que el encuentro sale de Madrid, con el objetivo de acercar su labor al conjunto del territorio nacional y reforzar la sensibilización social en torno a la realidad de las desapariciones.

Desde la organización invitan a la ciudadanía cordobesa a acompañar los actos y conocer de primera mano el trabajo que desarrollan en apoyo a las familias.

Córdoba acogerá por primera vez el encuentro nacional de familiares de personas desaparecidas

