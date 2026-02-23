El Consejo Andaluz de Enfermería inaugura en Córdoba su sede tras una reforma integral

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha inaugurado hoy, oficialmente, sus nuevas instalaciones en la sede ubicada en la plaza Campo Santo de los Mártires, en Córdoba, tras la ejecución de una reforma integral orientada a modernizar sus espacios de trabajo y adaptarlos a las nuevas necesidades institucionales, profesionales y comunicativas de la organización colegial. El acto ha estado presidido por la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García y el presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez. También han estado presentes la delegada territorial de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, la sexta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, así como los miembros del pleno de la organización colegial y presidentes de los colegios provinciales de Enfermería de Andalucía; el presidente de la Academia Andaluza de Enfermería, representantes de los sindicatos a nivel andaluz en el ámbito sanitario y representantes de los consejos andaluces de Veterinarios y Farmacéuticos.

La inauguración ha dado comienzo a las 18.30 horas con el descubrimiento de la placa conmemorativa, tras la recepción de autoridades. Posteriormente, se ha realizado una visita guiada a las nuevas instalaciones, seguida de una mesa institucional de intervenciones y un emotivo reconocimiento a quienes fueran consejeros del Consejo Andaluz de Enfermería de los últimos años.

Una sede adaptada a las nuevas necesidades profesionales

La intervención, realizada en un local de dos plantas situado en los bajos de un edificio residencial del centro histórico de Córdoba, ha permitido transformar una sede con una distribución interior obsoleta en un entorno más abierto, accesible y funcional, favoreciendo la circulación interior y la conexión entre espacios. Con una superficie construida total de 255,55 metros cuadrados —distribuidos entre una planta baja de 133,94 m² y una planta semisótano de 121,61 m²—, la nueva configuración de la sede ha apostado por la creación de espacios más amplios y versátiles mediante la incorporación de soluciones arquitectónicas orientadas a mejorar la entrada de luz natural, incluso en las estancias interiores.

Miembros y autoridades en la inauguración de la sede. / Manuel Murillo

Entre las principales actuaciones destaca el cambio de ubicación de la escalera que conectaba ambas plantas, lo que ha permitido liberar el acceso principal desde la plaza Campo Santo de los Mártires y generar una mayor sensación de amplitud en el área de entrada, donde se ha habilitado una zona de espera, espacio de atención administrativa y un área destinada a photocall institucional.

La planta baja alberga además los despachos de Presidencia, Secretaría y Comunicación, así como una sala de reuniones y un aseo adaptado. Por su parte, la planta semisótano ha sido dotada de nuevos espacios destinados a la actividad institucional y comunicativa del Consejo, entre ellos una sala de prensa, una sala de grabación de podcast con cabina de control anexa y una sala multiusos.

"Inauguramos el símbolo de nuestra mayoría de edad institucional"

Durante su intervención, Florentino Pérez, presidente del Consejo General de Enfermería, ha destacado que el CAE “lleva 40 años trabajando por el desarrollo profesional y en defensa de los 50.000 enfermeras y enfermeros y andaluces con compromiso, diálogo y valentía”. Así, ha marcado en su discurso el que se trata de “una comunidad que fue pionera en avances en materia sanitaria, como fue la prescripción enfermera y debe seguir avanzando y debe seguir marcando el paso para hacer más fuerte el sistema sanitario y dotarlo de los profesionales que necesita con una fuerte presencia de enfermeras especialistas y con un desarrollo real, lejos de promesas, halagos y agradecimientos vacíos”.

Durante su intervención, la presidenta del CAE, María del Mar García, ha destacado que esta nueva sede representa un paso adelante en la consolidación de la enfermería andaluza como agente activo del sistema sanitario. "Inauguramos el símbolo de nuestra mayoría de edad institucional”, ha señalado García, quien ha puesto en valor el papel de la organización colegial en la defensa de los derechos y necesidades de los profesionales de enfermería en Andalucía; así como el trabajo desarrollado en los últimos años en ámbitos como el fortalecimiento de la estructura técnica del Consejo, la creación de la Comisión Deontológica o la inversión en comunicación y proyectos estratégicos. La presidenta subraya además que esta nueva sede será el espacio desde el que el Consejo continuará impulsando reivindicaciones históricas de la profesión, como la clasificación profesional en el Grupo A1, el desarrollo pleno de las especialidades enfermeras, la consolidación de la prescripción enfermera o la mejora de las ratios enfermera-paciente.