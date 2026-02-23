El Colegio de Psicología entrega insignias de oro y plata a sus miembros en Córdoba

Bajo el lema ‘El Día del Colegiado/a’ y en el marco de la conmemoración del Patrón de la Psicología, Juan Huarte de San Juan, la Delegación de Córdoba del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO) ha celebrado un acto institucional en su sede para homenajear a sus profesionales que han cumplido recientemente el cuarto de siglo o tres décadas como psicólogos colegiados. Los homenajeados han recibido insignia de dorada y de plata, respectivamente, y el Colegio también ha dado la bienvenida a sus nuevos asociados inscritos en el último año.

El acto institucional, presidido por la presidenta, la secretaria y la vocal de la Delegación de Córdoba del COP-AO, Rocío Parrado Parrado, Rocío Aceituno Rodríguez y María López Castro, respectivamente, responde al objetivo de valorar públicamente y dar visibilidad a la labor de los/as psicólogos/as colegiados/as por su contribución al crecimiento de esta ciencia, del Colegio Profesional y su responsabilidad en el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de la ciudadanía.

Reconocimiento a mejores expedientes académicos

El acto institucional también ha incluido el reconocimiento público y beca de un año de colegiación a las dos personas recién graduadas que han obtenido el mejor expediente académico en el Grado de Psicología en la provincia durante el curso 2024-25 tanto en la Universidad de Córdoba como en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Manuel Barranco Ruiz, por la UNED, ha podido asistir personalmente a recoger su diploma y beca; por la UCO, la graduada con mejor expediente académico es Ana Ortiz Oña.