Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pérdidas por el temporalHospital R. SofíaDonación de viviendasCosmopoéticaEn busca de sus raícesCampamentos MurianoAgua Iznájar-RuteVox-MonteroEl Arcángel
instagramlinkedin

Reconocimiento

El Colegio de Psicología entrega insignias de oro y plata a sus miembros en Córdoba

La Institución homenajea a quienes han cumplido recientemente los 25 o 30 años de colegiación por su labor diaria por la profesión y la sociedad

Entrega de insignias y reconocimiento a los mejores expedientes.

Entrega de insignias y reconocimiento a los mejores expedientes. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Bajo el lema ‘El Día del Colegiado/a’ y en el marco de la conmemoración del Patrón de la Psicología, Juan Huarte de San Juan, la Delegación de Córdoba del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO) ha celebrado un acto institucional en su sede para homenajear a sus profesionales que han cumplido recientemente el cuarto de siglo o tres décadas como psicólogos colegiados. Los homenajeados han recibido insignia de dorada y de plata, respectivamente, y el Colegio también ha dado la bienvenida a sus nuevos asociados inscritos en el último año.

El acto institucional, presidido por la presidenta, la secretaria y la vocal de la Delegación de Córdoba del COP-AO, Rocío Parrado ParradoRocío Aceituno Rodríguez y María López Castro, respectivamente, responde al objetivo de valorar públicamente y dar visibilidad a la labor de los/as psicólogos/as colegiados/as por su contribución al crecimiento de esta ciencia, del Colegio Profesional y su responsabilidad en el cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico de la ciudadanía.

Noticias relacionadas

Reconocimiento a mejores expedientes académicos

El acto institucional también ha incluido el reconocimiento público y beca de un año de colegiación a las dos personas recién graduadas que han obtenido el mejor expediente académico en el Grado de Psicología en la provincia durante el curso 2024-25 tanto en la Universidad de Córdoba como en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Manuel Barranco Ruiz, por la UNED, ha podido asistir personalmente a recoger su diploma y beca; por la UCO, la graduada con mejor expediente académico es Ana Ortiz Oña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
  2. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
  3. Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
  4. Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
  5. La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
  6. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  7. LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
  8. Continúan cancelados o derivados a autobuses la mayoría de los trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Ricardo Rojas: «Nuestro rabo de toro tiene un apellido y ese es el cordobés»

Más de 60 estudiantes se citan en la fase local de la Olimpiada de Física 2026

Más de 60 estudiantes se citan en la fase local de la Olimpiada de Física 2026

El Colegio de Psicología entrega insignias de oro y plata a sus miembros en Córdoba

El Colegio de Psicología entrega insignias de oro y plata a sus miembros en Córdoba

Antonio Pulido reivindica la gastronomía cordobesa al ser nombrado embajador de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro

El PSOE denuncia "el abandono" del barrio de la Colonia de la Paz en Córdoba

El PSOE denuncia "el abandono" del barrio de la Colonia de la Paz en Córdoba

El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches

La Junta cifra en más de 367 millones las pérdidas del tren de borrascas en Córdoba y activa las ayudas

La Junta cifra en más de 367 millones las pérdidas del tren de borrascas en Córdoba y activa las ayudas
Tracking Pixel Contents