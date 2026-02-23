El Catálogo de Bienes Protegidos de Córdoba queda en ‘stand by’ tras años de trámites

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha tomado conocimiento este lunes de la decisión tomada en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de desistir de la tramitación del expediente de aprobación del Catálogo de Bienes Protegidos del término municipal de Córdoba, un documento en el que lleva trabajándose años. La razón, como ha explicado el portavoz del gobierno municipal y también presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, es que la mayor parte del trabajo se realizó antes de que entrara en vigor la actual Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y ahora todo lo realizado habrá que adaptarlo a la nueva normativa.

Este documento técnico se empezó a gestar en Urbanismo hace ya más de 20 años y ha consistido, principalmente, en revisar los elementos urbanísticos de toda la ciudad, en especial, de lo construido en el siglo XX, que no figuraba en el catálogo de 1986. A finales de 2024 se publicó un avance inicial donde se incluían hasta 336 bienes protegidos, cuando en la anterior actualización se contabilizaban menos de 300. De estos bienes, 30 son monumentos, 183 edificios, 28 conjuntos, 11 áreas libres, 16 infraestructuras, 9 hitos, 22 cortijos y haciendas y 37 elementos arqueológicos. Este documento es una guía que quiere hacer compatibles la protección de inmuebles y espacios singulares con su adaptación y utilidad pública.

Hospital Provincial, edificio diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz, y uno de los incluidos en el catálogo. / A.J. GONZÁLEZ

El ámbito del catálogo alcanzaría a todo el término municipal de Córdoba excepto el incluido en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y Catálogo (Pepch) y el Plan Especial de Medina Azahara (PEMA) por tener sus propios documentos. El catálogo incluye desde pequeñas construcciones y viviendas particulares, obras de grandes arquitectos como Rafael de la Hoz, Juan Cuenca o Antonio Ramírez y Amadeo Rodríguez, hasta monumentos o conjuntos urbanísticos como el Campus de Rabanales o la antigua Escuela de Agrónomos.

¿Sin protección temporal?

Preguntado Torrico por si esto supone que ciertos bienes queden desprotegidos, lo que ha dicho el presidente de la GMU es que “los que tengan grado de protección no van a quedar en grave riesgo” y los que no la tenían se van a quedar como están, es decir, que en su opinión no existe “un riesgo agravado” por el hecho de no sacar adelante el catálogo (de momento).