Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pérdidas por el temporalHospital R. SofíaDonación de viviendasCosmopoéticaEn busca de sus raícesCampamentos MurianoAgua Iznájar-RuteVox-MonteroEl Arcángel
instagramlinkedin

Sucesos

Los bomberos intervienen en el Hospital de Córdoba para cortar un anillo a una mujer a punto de dar a luz

La intervención se ha desarrollado de forma precisa y sin mayores incidencias

Escaleras mecánicas junto a las consultas del Reina Sofía.

Escaleras mecánicas junto a las consultas del Reina Sofía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Bomberos de Córdoba han intervenido este lunes, 23 de febrero, a las 13.25 horas, en el Hospital Reina Sofía para retirar un anillo que una mujer no podía quitarse cuando se preparaba para dar a luz.

Según han relatado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, el aviso se recibió después de que a la mujer, que se encontraba ingresada y lista para el parto, le solicitaran que se desprendiera de sus pertenencias personales. Sin embargo, no lograba sacarse el anillo, lo que motivó la llamada a los bomberos para evitar posibles complicaciones.

Imagen de archivo de los bomberos de Córdoba.

Imagen de archivo de los bomberos de Córdoba. / A.J. GONZALEZ

Hasta el centro hospitalario se desplazó una dotación de efectivos que, utilizando material específico para este tipo de actuaciones, procedió a cortar la pieza con sumo cuidado para no causarle daño. La intervención se desarrolló con rapidez y precisión.

Noticias relacionadas

La actuación concluyó de manera satisfactoria y sin mayores incidencias. La mujer se encontraba tranquila y en ese momento no presentaba contracciones, por lo que el procedimiento pudo realizarse con normalidad.

TEMAS

  1. Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
  2. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
  3. Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
  4. Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
  5. La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
  6. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  7. LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
  8. Continúan cancelados o derivados a autobuses la mayoría de los trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada

Los bomberos intervienen en el Hospital de Córdoba para cortar un anillo a una mujer a punto de dar a luz

Los bomberos intervienen en el Hospital de Córdoba para cortar un anillo a una mujer a punto de dar a luz

Los dueños de la discoteca de Ciudad Jardín cerrada por actos violentos quedan en libertad

Los dueños de la discoteca de Ciudad Jardín cerrada por actos violentos quedan en libertad

El Consejo Andaluz de Enfermería inaugura en Córdoba su sede tras una reforma integral

El Consejo Andaluz de Enfermería inaugura en Córdoba su sede tras una reforma integral

De árboles históricos a vinagre gourmet: el curioso destino de las naranjas de la Mezquita-Catedral

De árboles históricos a vinagre gourmet: el curioso destino de las naranjas de la Mezquita-Catedral

Los fallecidos en Córdoba el lunes 23 de febrero

El Ayuntamiento de Córdoba acumula más de 55,5 millones de dudoso cobro

El Ayuntamiento de Córdoba acumula más de 55,5 millones de dudoso cobro

El SAS lanza otra convocatoria de médicos para el tercer punto de urgencias de Córdoba

El SAS lanza otra convocatoria de médicos para el tercer punto de urgencias de Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Tracking Pixel Contents