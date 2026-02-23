Sucesos
Los bomberos intervienen en el Hospital de Córdoba para cortar un anillo a una mujer a punto de dar a luz
La intervención se ha desarrollado de forma precisa y sin mayores incidencias
Bomberos de Córdoba han intervenido este lunes, 23 de febrero, a las 13.25 horas, en el Hospital Reina Sofía para retirar un anillo que una mujer no podía quitarse cuando se preparaba para dar a luz.
Según han relatado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, el aviso se recibió después de que a la mujer, que se encontraba ingresada y lista para el parto, le solicitaran que se desprendiera de sus pertenencias personales. Sin embargo, no lograba sacarse el anillo, lo que motivó la llamada a los bomberos para evitar posibles complicaciones.
Hasta el centro hospitalario se desplazó una dotación de efectivos que, utilizando material específico para este tipo de actuaciones, procedió a cortar la pieza con sumo cuidado para no causarle daño. La intervención se desarrolló con rapidez y precisión.
La actuación concluyó de manera satisfactoria y sin mayores incidencias. La mujer se encontraba tranquila y en ese momento no presentaba contracciones, por lo que el procedimiento pudo realizarse con normalidad.
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
- Continúan cancelados o derivados a autobuses la mayoría de los trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada