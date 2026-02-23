Los bomberos intervienen en el Hospital de Córdoba para cortar un anillo a una mujer a punto de dar a luz

Bomberos de Córdoba han intervenido este lunes, 23 de febrero, a las 13.25 horas, en el Hospital Reina Sofía para retirar un anillo que una mujer no podía quitarse cuando se preparaba para dar a luz.

Según han relatado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, el aviso se recibió después de que a la mujer, que se encontraba ingresada y lista para el parto, le solicitaran que se desprendiera de sus pertenencias personales. Sin embargo, no lograba sacarse el anillo, lo que motivó la llamada a los bomberos para evitar posibles complicaciones.

Imagen de archivo de los bomberos de Córdoba. / A.J. GONZALEZ

Hasta el centro hospitalario se desplazó una dotación de efectivos que, utilizando material específico para este tipo de actuaciones, procedió a cortar la pieza con sumo cuidado para no causarle daño. La intervención se desarrolló con rapidez y precisión.

La actuación concluyó de manera satisfactoria y sin mayores incidencias. La mujer se encontraba tranquila y en ese momento no presentaba contracciones, por lo que el procedimiento pudo realizarse con normalidad.