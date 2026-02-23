El Ayuntamiento de Córdoba acumula más de 55,5 millones de dudoso cobro

El Ayuntamiento de Córdoba cerró sus cuentas de 2025 con 55.569.312,31 euros considerados «de difícil o imposible recaudación». La Unidad de Control de Gestión de la Delegación de Hacienda ha emitido recientemente una resolución para que estos casi 55,6 millones de euros se reflejen en el remanente de tesorería para gastos generales como «saldos de dudoso cobro los derechos pendientes de difícil o imposible recaudación».

El Ayuntamiento lleva años arrastrando la morosidad de terceros que tienen aún cuentas pendientes con la hacienda municipal. Tal y como se refleja en la propuesta de valoración de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2025 de la Delegación de Hacienda, estas cantidades de difícil cobro han ido aumentando o reduciéndose a lo largo de las dos últimas décadas. Esos 55,5 millones vienen sumados, por lo tanto, de ejercicios anteriores, y no se corresponden únicamente con el ejercicio de 2025, sino que son pagos pendientes de cobrar por el Ayuntamiento acumulados a lo largo de los años.

En esa perspectiva que se remonta hasta el año 2000, se ve claramente cómo estas deudas establecidas con la hacienda municipal empezaron a crecer, sobre todo, a partir de 2009, cuando estalló la crisis económica. Hay ejercicios contables donde las cantidades que se han ido sumando al total han llegado a superar los cinco millones de euros, aunque en los últimos ejercicios esas deudas se mantienen y no suelen llegar a los dos millones anuales.

Deudas con 'solera'

Teniendo en cuenta que la cantidad no ha dejado de crecer, pese a hacerlo de forma poco uniforme en los últimos ejercicios, hay deudas ‘famosas’ que el Ayuntamiento arrastra desde hace años. La más conocida es, quizá, la del empresario y antiguo concejal del Ayuntamiento Rafael Gómez por haber construido sin licencia las naves de Colecor. Hace ahora dos años que salió a la luz que Gómez acudió al Ayuntamiento para consultar la situación de sus expedientes. La multa por la construcción de las naves de Colecor se impuso en 2005 y se cifró en 24,6 millones. El empresario la recurrió y finalmente el Tribunal Supremo la rebajó a 20 millones en 2014 (aunque luego se han ido sumando los intereses).

El empresario cordobés Rafael Gómez, en una imagen de archivo a las puertas del Ayuntamiento. / CÓRDOBA

El cálculo

En cuanto a la forma de calcular los derechos de difícil recaudación, se aplican varios criterios. Por un lado, se deducen los importes de los derechos pendientes por sanciones urbanísticas. Por otro, se reducen los valores que están garantizados (con un aval bancario o con una garantía, por ejemplo). Y, por último, los que corresponden a administraciones públicas sí se contabilizan.