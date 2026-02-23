Aviso de Hacienda a miles de cordobeses: si ganas entre 22.000 y 35.000 euros podrías pagar más en la Renta 2026

La próxima campaña de la declaración de la Renta podría traer sorpresas para miles de cordobeses. La Agencia Tributaria ha advertido de que los contribuyentes con ingresos anuales entre 22.000 y 35.000 euros podrían pagar más en la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025.

¿Por qué podrían pagar más?

El posible incremento no se debe a una subida directa del IRPF, sino a factores como ajustes en las retenciones aplicadas en nómina en 2023, cuando Hacienda redujo las retenciones para aumentar la liquidez a salarios medios y bajos.

Fachada principal de la Delegación de Hacienda en Córdoba, situada en el bulevar del Gran Capitán. / Córdoba

Esto podría provocar que muchos contribuyentes que normalmente obtenían devolución pasen a tener que pagar, o que la cantidad a abonar sea mayor de lo esperado.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes?

Los expertos, y la propia Agencia Tributaria, recomiendan:

Revisar las retenciones en la nómina del ejercicio anterior.

Simular la declaración con antelación con los simuladores disponibles en Hacienda.

Si se diera el caso, tener el dinero preparado.

Consultar con un asesor fiscal si se tienen dudas.

Planificar posibles pagos fraccionados si el resultado sale a pagar.

La campaña de la Renta 2026 comenzará en abril, como es habitual, aunque el calendario oficial será publicado por la Agencia Tributaria en las próximas semanas.