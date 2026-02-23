Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De árboles históricos a vinagre gourmet: el curioso destino de las naranjas de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Una empresa local convertirá en productos gourmet las naranjas que cada año se retiran por motivos de mantenimiento y seguridad

Naranjas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Caterdal de Córdoba.

Naranjas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Caterdal de Córdoba.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las naranjas amargas del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que cada año se retiran por motivos de mantenimiento y seguridad, tendrán a partir de ahora un curioso destino: se transformarán en vinagre gourmet. El Cabildo Catedral ha firmado un acuerdo con la empresa cordobesa Bodega Vega Natun SL para regular la recolección y el aprovechamiento de estos frutos históricos, impulsando una iniciativa que une sostenibilidad, patrimonio y desarrollo económico local.

El acuerdo ha sido firmado por el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García, y el director comercial de Bodega Vega Natun SL, Francisco Zamora Pérez. El objetivo de este acuerdo es regular la retirada y el aprovechamiento de las naranjas amargas del Patio de los Naranjos durante la campaña anual de recolección.

El convenio se enmarca en el compromiso con la sostenibilidad y el apoyo al comercio local, permitiendo dar una segunda vida a los frutos de este espacio histórico y patrimonial mediante su transformación en productos gourmet.

Recogida de naranjas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba.

Recogida de naranjas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba.

Vinagres y vinos de alta gama hechos en Córdoba

Bodega Vega Natun está especializada en la elaboración artesanal de derivados de la naranja, especialmente vinagres y vinos de alta gama. En virtud del acuerdo, el Cabildo autoriza el uso limitado y específico de la denominación «Vinagre de Naranja Amarga del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral» para el etiquetado del nuevo producto.

La iniciativa permitirá aprovechar una producción anual que tradicionalmente debía retirarse por motivos de mantenimiento y seguridad, generando valor añadido para una empresa local y reforzando la vinculación entre patrimonio, tradición y desarrollo económico. Con ello, el Cabildo impulsa una fórmula de colaboración que conjuga conservación del monumento, proyección cultural y apoyo al tejido empresarial cordobés.

TEMAS

Los fallecidos en Córdoba el lunes 23 de febrero

Ricardo Rojas: «Nuestro rabo de toro tiene un apellido y ese es el cordobés»

