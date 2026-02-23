De árboles históricos a vinagre gourmet: el curioso destino de las naranjas de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Las naranjas amargas del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que cada año se retiran por motivos de mantenimiento y seguridad, tendrán a partir de ahora un curioso destino: se transformarán en vinagre gourmet. El Cabildo Catedral ha firmado un acuerdo con la empresa cordobesa Bodega Vega Natun SL para regular la recolección y el aprovechamiento de estos frutos históricos, impulsando una iniciativa que une sostenibilidad, patrimonio y desarrollo económico local.

El acuerdo ha sido firmado por el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García, y el director comercial de Bodega Vega Natun SL, Francisco Zamora Pérez. El objetivo de este acuerdo es regular la retirada y el aprovechamiento de las naranjas amargas del Patio de los Naranjos durante la campaña anual de recolección.

El convenio se enmarca en el compromiso con la sostenibilidad y el apoyo al comercio local, permitiendo dar una segunda vida a los frutos de este espacio histórico y patrimonial mediante su transformación en productos gourmet.

Recogida de naranjas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. / CÓRDOBA

Vinagres y vinos de alta gama hechos en Córdoba

Bodega Vega Natun está especializada en la elaboración artesanal de derivados de la naranja, especialmente vinagres y vinos de alta gama. En virtud del acuerdo, el Cabildo autoriza el uso limitado y específico de la denominación «Vinagre de Naranja Amarga del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral» para el etiquetado del nuevo producto.

La iniciativa permitirá aprovechar una producción anual que tradicionalmente debía retirarse por motivos de mantenimiento y seguridad, generando valor añadido para una empresa local y reforzando la vinculación entre patrimonio, tradición y desarrollo económico. Con ello, el Cabildo impulsa una fórmula de colaboración que conjuga conservación del monumento, proyección cultural y apoyo al tejido empresarial cordobés.