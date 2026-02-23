Antonio Pulido reivindica la gastronomía cordobesa al ser nombrado embajador de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha sido nombrado embajador de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés en un acto celebrado este lunes en el Salón de Plenos de la Diputación de Córdoba. La distinción reconoce su compromiso con la puesta en valor del patrimonio cultural y gastronómico cordobés, tanto desde la institución que preside como a título personal.

A la ceremonia, conducida por la periodista Rosa Quero, asistieron destacadas personalidades de la vida institucional, económica y académica de Córdoba, como Marta Siles, vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial; Antonio Díaz Córdoba, al frente de CECO; Rosario Alarcón Mañas, directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba; Rafael Jordano Salinas, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba; Nicolás de Bari Millán Cruz, presidente del Real Círculo de la Amistad; Manuel Guillén del Castillo, presidente de la Academia del Deporte de España, o José Manuel Roldán Nogueras, exrector de la Universidad cordobesa.

Entrega del título de cofrade de honor a Hostecor y nombramiento de embajador de la cofradía gastronómica del rabo de toro a Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. Palacio de la Merced / Ramón Azañón Agüera / COR

El presidente de la Cofradía, Ricardo Rojas, fue el encargado de entregar el título a Antonio Pulido, mientras que Jesús Guerrero, presidente Hostecor (Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba), recibió la distinción de Cofrade de Honor de manos de Marta Siles, en reconocimiento a la labor de la entidad hostelera como promotora de la marca Córdoba Gastronómica.

Voluntad de ser un divulgador de este plato

Antonio Pulido ha agradecido el nombramiento con un discurso en el que subrayó su voluntad de ejercer como «divulgador activo» del rabo de toro cordobés, un plato que calificó como «la joya de la corona del turismo gastronómico de Córdoba». El máximo representante de la Fundación Cajasol reivindicó la gastronomía cordobesa como «una celebración de la identidad», destacando que «cada receta es un gesto de hospitalidad, un puente entre culturas, un homenaje a quienes cocinaron antes que nosotros».

Asimismo, recordó el doble vínculo que une a la Fundación Cajasol con Córdoba y su provincia: la trayectoria institucional compartida y su propia condición de cordobés. «Desde nuestra sede en la capital desarrollamos una activa política de promoción del patrimonio cordobés», apuntó, al tiempo que asumió esta embajada como «una nueva y grata tarea» que se suma a las iniciativas que la entidad impulsa en la ciudad.