Transportes
El Aeropuerto de Córdoba construirá dos nuevos aseos en la sala de recogida de equipajes
La obra, adjudicada por 119.113 euros, incluye un núcleo adaptado para personas con ostomía y movilidad reducida
El Aeropuerto de Córdoba ha adjudicado la construcción de dos nuevos núcleos de aseos en la sala de recogida de equipajes del edificio terminal, una actuación que contará con una inversión de 119.113,50 euros (importe neto) y un plazo de ejecución aproximado de tres meses-
Los trabajos serán ejecutados por la empresa BTG Obras y Servicios y se desarrollarán de forma planificada y por fases para minimizar el impacto en la operativa habitual del aeropuerto, explica Aena en una nota de prensa.
Mejora de la accesibilidad
Uno de los nuevos núcleos estará específicamente destinado a personas con ostomía y/o movilidad reducida, reforzando así la apuesta del aeropuerto por la accesibilidad universal y la adaptación de sus servicios a las distintas necesidades de los pasajeros. Con esta actuación, el Aeropuerto de Córdoba avanza en la mejora de la calidad de sus instalaciones y en la segmentación de servicios, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda e inclusiva a todos los usuarios.
Los nuevos aseos ocuparán una superficie total de 25 metros cuadrados dentro de la sala de recogida de equipajes. La planificación de las obras se realizará de manera escalonada para garantizar el normal funcionamiento del edificio terminal durante los trabajos.
La actuación se enmarca en la estrategia de mejora continua de las infraestructuras aeroportuarias y en la atención a colectivos con necesidades específicas.
