Las víctimas de accidentes laborales reclaman en Córdoba cambios legislativos frente a la siniestralidad

La Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela), formada, fundamentalmente, por personas afectadas por la falta de seguridad y salud en el trabajo, ha celebrado este domingo su asamblea general de socios en la que, aparte de compartir la memoria de actividades de la asociación en el último año, se han aprobado las principales líneas de actuación para este 2026 y se ha renovado la junta directiva.

La asociación, que cuenta con unos 200 socios, lleva nueve años de actividad continuada, con una etapa inicial centrada en consolidar estructura y base social y, ahora, una nueva etapa más ambiciosa y proactiva, según ha explicado su presidente, Miguel Cruz Santiago, a este periódico. Esa nueva etapa consiste en conseguir representación en la toma de decisiones ante las administraciones públicas, en darle voz a las víctimas y los afectados, más allá de la labor que ya hacen los sindicatos. Al ser una asociación de víctimas, representa una voz hasta ahora ausente en espacios institucionales.

Así, explica Cruz, buscan incrementar la concienciación social a la vez que trabajan por pasar de la interlocución al impulso de cambios prácticos con la participación en procesos de modificación legislativa. "Ahora lo que queremos es ir a cosas prácticas, a tener capacidad de hacer reivindicaciones reales, por modificaciones legislativas", explica y agrega que "nuestra labor es que la voz de las víctimas esté presente y que se mire a esa realidad".

Según los datos de esta organización, en España mueren dos personas al día por accidente laboral, mientras que en Andalucía, una persona cada tres días, una cifra que considera "escandalosa" y que "si murieran dos personas al día por cualquier otra cosa, imagínate la que se montaría en el país".

Entre otras reivindicaciones, piden que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que a la hora de hacer contrataciones a empresas, se premie a las empresas con baja o con nula siniestralidad y "que el Estado se haga cargo de un asesoramiento, de un apoyo psicológico y jurídico a las víctimas porque eso tiene que ser un servicio público, entendemos, como tiene otro tipo de situaciones", agrega el presidente. Cruz insiste en que, tras un accidente grave, "se abre una jungla jurídica y administrativa para la que las familias no están preparadas", lo que provoca, en muchos casos, situaciones de vulnerabilidad económica y emocional.

La presencia mayoritaria de esta organización está en Córdoba, y el objetivo también es fortalecer la presencia en provincias como Málaga, Jaén, Sevilla y Granada. Asimismo, también quieren mejorar su presencia digital para estar más cercanos a la gente y "que haya una labor de concienciación potente, al nivel de la que hay con los accidentes de tráfico".