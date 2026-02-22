Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La búsqueda de Teresa por conocer a su madre y que le ha llevado hasta Córdoba, el final del Carnaval con el tradicional pasacalles y el fin de la racha de imbatibilidad del Córdoba CF, principales temas con los que cerrar la semana

Teresa, en una fotografía actual y otra de 2007.

Teresa, en una fotografía actual y otra de 2007. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Descubrimos la historia de Teresa, una mujer que nació en Pamplona, donde su madre la entregó en adopción, y que ha iniciado la búsqueda de su madre, lo que le ha llevado hasta la localidad cordobesa de San Sebastián de los Ballesteros. Por otro lado, el centro de Córdoba ha acogido este domingo el tradicional pasacalles, que ha congregado a miles de personas para echar el cierre del Carnaval. Por otro lado, la derrota del Córdoba CF dejó ayer al conjunto blanquiverde sin poder igualar su récord histórico de imbatibilidad fuera de casa, que se queda en diez salidas.

Además, también destacamos:

Noticias relacionadas

  8. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las víctimas de accidentes laborales reclaman en Córdoba cambios legislativos frente a la siniestralidad

Termina el Carnaval con un desfile multitudinario por las calles del Centro de Córdoba

El primer Encuentro Interprovincial de Senderismo se celebra en Córdoba con casi 300 participantes

El PSOE asegura que la nueva ley universitaria "resta autonomía a la UCO"

Hacemos Córdoba exige explicaciones por el “deficiente funcionamiento” de la web y la aplicación de Aucorsa

Córdoba se convertirá en junio en capital internacional del vinagre

La desigualdad salarial cae 10 puntos en Andalucía y se sitúa en 4.370 euros

