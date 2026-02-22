La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La búsqueda de Teresa por conocer a su madre y que le ha llevado hasta Córdoba, el final del Carnaval con el tradicional pasacalles y el fin de la racha de imbatibilidad del Córdoba CF, principales temas con los que cerrar la semana
Descubrimos la historia de Teresa, una mujer que nació en Pamplona, donde su madre la entregó en adopción, y que ha iniciado la búsqueda de su madre, lo que le ha llevado hasta la localidad cordobesa de San Sebastián de los Ballesteros. Por otro lado, el centro de Córdoba ha acogido este domingo el tradicional pasacalles, que ha congregado a miles de personas para echar el cierre del Carnaval. Por otro lado, la derrota del Córdoba CF dejó ayer al conjunto blanquiverde sin poder igualar su récord histórico de imbatibilidad fuera de casa, que se queda en diez salidas.
- De Gerendiain a Córdoba: Teresa tiene 52 años y busca a su madre biológica en San Sebastián de los Ballesteros
- Termina el Carnaval con un desfile multitudinario por las calles del Centro de Córdoba
- Sin igualar el récord histórico: el Córdoba CF se despide de su racha a domicilio tras el revés en Almería
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- ¿Es el Puente Romano de Córdoba el más largo de España? Esto dice la Historia
- El primer Encuentro Interprovincial de Senderismo se celebra en Córdoba con casi 300 participantes
- Concierto solidario en el patio del colegio Trinitarios
- Las víctimas de accidentes laborales reclaman en Córdoba cambios legislativos frente a la siniestralidad
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
Sucesos
- Una pareja que residía en Córdoba será juzgada por abandonar a su hija recién nacida en un descampado de Málaga
- Rescatan a un tejón que había quedado atrapado en una arqueta de telefonía en Córdoba
- Detenido en Baena por robar en un bar de Luque relojes antiguos y armas valoradas en 4.000 euros
Provincia
España
- El Gobierno encara un nuevo examen en el Congreso con los decretos sobre pensiones y prohibición de desahucios
Internacional
Toros
- Montoro rinde homenaje a El Chuli con un lleno hasta la bandera
