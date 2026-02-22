Descubrimos la historia de Teresa, una mujer que nació en Pamplona, donde su madre la entregó en adopción, y que ha iniciado la búsqueda de su madre, lo que le ha llevado hasta la localidad cordobesa de San Sebastián de los Ballesteros. Por otro lado, el centro de Córdoba ha acogido este domingo el tradicional pasacalles, que ha congregado a miles de personas para echar el cierre del Carnaval. Por otro lado, la derrota del Córdoba CF dejó ayer al conjunto blanquiverde sin poder igualar su récord histórico de imbatibilidad fuera de casa, que se queda en diez salidas.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Sucesos

Provincia

España

Internacional

Noticias relacionadas

Toros