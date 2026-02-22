El descenso de la natalidad continúa afectando a las nuevas escolarizaciones, que descienden un 11,2% en un lustro. La situación reabre una vez más el debate sobre las ratios y la planificación educativa. En deportes, el Córdoba CF cayó a domicilio contra la UD Almería (2-1) en un encuentro en el que los blanquiverdes fueron de menos a más y que estuvieron cerca de igualar. Por último, hablamos con Nuria Jiménez, directora técnica de la CHG, quien asegura que: "La próxima campaña de regadío puede ser de normalidad".

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

Andalucía

España

Noticias relacionadas

Internacional