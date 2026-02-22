La actualidad del domingo 22 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El descenso continuado de las nuevas escolarizaciones, la derrota del Córdoba CF en Almería y una entrevista con la directora técnica de la CHG, principales asuntos de esta jornada dominical
El descenso de la natalidad continúa afectando a las nuevas escolarizaciones, que descienden un 11,2% en un lustro. La situación reabre una vez más el debate sobre las ratios y la planificación educativa. En deportes, el Córdoba CF cayó a domicilio contra la UD Almería (2-1) en un encuentro en el que los blanquiverdes fueron de menos a más y que estuvieron cerca de igualar. Por último, hablamos con Nuria Jiménez, directora técnica de la CHG, quien asegura que: "La próxima campaña de regadío puede ser de normalidad".
- Los alumnos de nueva escolarización caen un 11,2% en los últimos cinco años en Córdoba
- El Córdoba CF se queda a medias en Almería y cierra su racha a domicilio (2-1)
- «La próxima campaña del regadío puede ser de normalidad»
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- El Carnaval de Córdoba sale del teatro y se adueña de La Corredera
- Solemnidad y penitencia en la Catedral durante el Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba
- La AECC reúne a 550 personas para financiar una beca de investigación en Córdoba
- Las Ampas de Córdoba se juntan en unas jornadas para impulsar la matriculación en la pública
Provincia
- Termitas y carcomas ponen en riesgo la sillería del coro de la Asunción y Ángeles de Cabra
- Bujalance disfruta de un divertido y multitudinario carnaval
Campo
Deportes
- El Real Madrid vuelve a las andadas en Pamplona y devuelve la iniciativa liguera al Barça
- Los palos provocan que el Córdoba Futsal no pase del empate en su regreso a Vista Alegre
Andalucía
- Grandes eventos, empresas y universidades: 700 proyectos reducen emisiones de la mano de la Junta de Andalucía
España
- Neonazis, caras encapuchadas y "arribas España" en la concentración en Gijón en defensa del monumento a los héroes de Simancas
Internacional
- El suplicio de una niña ucraniana para escapar de Rusia: "Vienes a por ella o la recibirás en pedazos”
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios