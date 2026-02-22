Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del domingo 22 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El descenso continuado de las nuevas escolarizaciones, la derrota del Córdoba CF en Almería y una entrevista con la directora técnica de la CHG, principales asuntos de esta jornada dominical

Varios alumnos vuelven a sus aulas tras las vacaciones en el inicio de curso del año pasado.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El descenso de la natalidad continúa afectando a las nuevas escolarizaciones, que descienden un 11,2% en un lustro. La situación reabre una vez más el debate sobre las ratios y la planificación educativa. En deportes, el Córdoba CF cayó a domicilio contra la UD Almería (2-1) en un encuentro en el que los blanquiverdes fueron de menos a más y que estuvieron cerca de igualar. Por último, hablamos con Nuria Jiménez, directora técnica de la CHG, quien asegura que: "La próxima campaña de regadío puede ser de normalidad".

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

Andalucía

España

Internacional

TEMAS

