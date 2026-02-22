Termina el Carnaval con un desfile multitudinario por las calles del Centro de Córdoba

El Carnaval de Córdoba ha terminado este domingo con una fiesta por todo lo alto y la participación de cientos de personas, muchas de ellas disfrazados. Es tiempo de Cuaresma y a partir de este lunes toca prepararse para la Semana Santa, pero mientras llega la siguiente parada del calendario, este domingo tocaba diversión. La ha habido, y mucha.

El día ha comenzado, en torno al mediodía, con el desfile de Carnaval que ha partido del Paseo de la Victoria con pasacalles, batucadas, carrozas y participantes disfrazados. Con un tiempo primaveral, por encima de los 20 grados en las calles del Centro, los cordobeses aguardaban el paso de la cabalgata. A esa misma hora casi todas las terrazas por donde tenía previsto pasar la comitiva ya estaban llenas a rebosar de locales y visitantes. Sobre todo en la Corredera y en Las Tendillas, dos de los principales puntos carnavaleros de la ciudad.

Recorrido por el Centro

Tras el punto de partida, el desfile ha pasado por las calles Concepción, Gondomar, Tendillas y Claudio Marcelo, donde en la esquina con la calle Diario de Córdoba se dio salida a las carrozas y vehículos en dirección a la calle San Fernando o de la Feria. Los participantes a pie continuaron por Rodríguez Marín hasta la Plaza de la Corredera, donde se ha dado por finalizado el Carnaval.

Al paso de la cabalgata miles de cordobeses aplaudían a los participantes. Muchos de ellos iban disfrazados, tanto niños como adultos e incluso personas de la tercera edad. Se han visto disfraces para todos los gustos, pero los que más abundan son los de personajes salidos de películas, especialmente superhéroes. Y piratas, muchos piratas, uno de los disfraces más socorridos y fáciles de caracterizar. Había también reyes y princesas, duendes, personajes de dibujos animados y hasta un señor que decía ser "el limpiacacas del papa".

Pasacalles final del Carnaval en Córdoba. / Manuel Murillo

En el desfile ha llamado la atención la participación de agrupaciones de percusión muy coloridas y sonoras. Llevaban baterías, platos, bombos tambores de todo tipo, enormes xilófonos, campanas tubulares y hasta unos ingeniosos artilugios que replican un órgano en el que el sonido se produce mediante el golpeo en grandes tubos con una especie de pala. Sólo el primer grupo contaba con un centenar de miembros, entre bailarines, figurantes y músicos. Pero detrás venían más; entre medias, algunos concejales del Ayuntamiento de Córdoba presentándose como la familia Picapiedra. Muchos niños querían hacerse fotos con los capitulares, a los que se les ha notado a gusto.

Agrupaciones carnavaleras

Los pasacalles de animación, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Córdoba han sido Moracantana (del Carnaval de Badajoz), Agrupación Latinoamericana y el grupo musical Danzarines Emeritenses (Carnaval de Mérida). Llevaban disfraces muy coloridos y espectaculares.

En cuanto a las carrozas participantes en el desfile, eran tres con distintas temáticas, como la música, los Sultanes del Carnaval y Aladín. También ha habido representación de las agrupaciones participantes en el concurso del Carnaval de Córdoba. Los ganadores han sido La Mariquilla (primero premio en el apartado de coros, Hijos de Nadie (como comparsa) y Las que Llevan mucho Tiempo sin Salir (chirigotas). En total, en el certamen local participaron 24 agrupaciones de todo tipo y algunas de ellas han querido también despedir la fiesta en esta jornada de domingo recorriendo las calles del Centro de Córdoba.