Rescatan a un tejón que había quedado atrapado en una arqueta de telefonía en Córdoba

Un tejón que se encontraba atrapado en el interior de una arqueta de telefonía ha sido rescatado por miembros del Servicio de Protección y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba. El tejón, según los Bomberos de Córdoba, se encontraba en el interior de la arqueta en un registro cercano al antiguo trazado de la N-IV.

Tras el rescate, que duró cerca de una hora, agentes de la Policía Local de Córdoba dejaron en libertad al tejón en un lugar seguro alejado de zonas residenciales. Los tejones habitan en casi toda la Península Ibérica, desde zonas bajas hasta alta montaña, sobre todo en bosques caducifolios, matorrales, dehesas y zonas agrícolas.