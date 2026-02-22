¿Es el Puente Romano de Córdoba el más largo de España? Esto dice la Historia

Es una de las imágenes más reconocibles de Córdoba, emblema para los cordobeses y paso obligado entre la Mezquita-Catedral y el sur de la ciudad. Pero hay una pregunta que muchos visitantes, y también cordobeses, se hacen alguna vez: ¿es el Puente Romano de Córdoba el más grande de España?

Cuánto mide el Puente Romano de Córdoba

El Puente Romano de Córdoba mide aproximadamente 331 metros de longitud y cuenta con 16 arcos visibles. A lo largo de sus más de veinte siglos de historia ha sido reformado en varias ocasiones, lo que explica que buena parte de su estructura haya sido reconstruida en distintas épocas.

El Puente Romano de Córdoba, lleno de viandantes. / Manuel Murillo

Durante siglos fue la única vía para cruzar el Guadalquivir en la ciudad, lo que lo convirtió en una infraestructura clave desde época romana hasta bien entrado el siglo XX.

El puente romano más largo de España

El título lo ostenta el Puente Romano de Mérida, que cruza el río Guadiana y alcanza unos 792 metros de longitud. De hecho, está considerado el puente romano conservado más largo del mundo. Esta infraestructura fue levantada a finales del siglo I antes de Cristo y está compuesta por 60 arcos. Al igual que, en Córdoba, el Puente Romano de Mérida forma parte de uno de los conjuntos arqueológicos más extensos del país, declarado también Patrimonio de la Humanidad.

El Puente Romano de Mérida. / Córdoba

Más que una cuestión de metros

Que no sea el más largo no le resta relevancia histórica, ni mucho menos. De hecho, el Puente Romano de Córdoba es uno de los grandes supervivientes de la ingeniería romana en España y una pieza clave en la identidad histórica de la ciudad.

Fue uno de los accesos más importantes de entrada a Córdoba desde el sur de la Península Ibérica y una ruta clave en el comercio en la antigüedad. Durante casi 2.000 años se ha utilizado ininterrumpidamente.

Fotografía panorámica del Puente Romano y la Mezquita-Catedral de Córdoba de noche. / CÓRDOBA

Ahora es uno de los monumentos más visitados de Andalucía. Desde 1931, junto con la puerta del Puente y la torre de la Calahorra, está declarado Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural. Y desde 1994 es parte del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Además, su silueta al atardecer, con la Mezquita-Catedral al fondo, lo convierte en uno de los paisajes urbanos más reconocibles de Córdoba. En 2023, National Geographic lo incluyó en la lista de los 15 puentes que hay que visitar alguna vez en la vida.