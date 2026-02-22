El PSOE recoge las demandas de Aspacacor para mejorar la atención de los pacientes cardiacos en Córdoba

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido un encuentro con la Asociación de Pacientes Cardíacos de Córdoba (Aspacacor) para abordar sus principales reivindicaciones, centradas en la reducción de las listas de espera en cardiología, la garantía de revisiones periódicas y el acceso a cuidados y financiación específica.

La reunión, celebrada en la sede provincial socialista, estuvo encabezada por los concejales Alicia Moya y Ángel Ortiz, quienes recogieron las demandas trasladadas por el colectivo. Entre las prioridades expuestas se encuentran la necesidad de disminuir los tiempos de demora sanitaria, protocolizar un calendario de revisiones anuales con personal especializado y mejorar el acceso a recursos de apoyo y financiación.

Moya detalló que las propuestas planteadas por Aspacacor buscan garantizar la equidad territorial, reforzar la prevención y asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario. En este sentido, el grupo socialista respalda la exigencia a la administración andaluza de poner en marcha un plan específico de reducción de listas de espera en cardiología con calendario y compromisos medibles.

Entre las medidas concretas señaladas figuran la publicación trimestral de los datos de demora media, un compromiso presupuestario para la rehabilitación cardíaca y la revisión y actualización de los protocolos diagnósticos con perspectiva de género.

Por su parte, los responsables de Aspacacor insistieron en la necesidad de garantizar la revisión por especialista, al menos cada dos años, para pacientes cardíacos crónicos, así como ampliar y descentralizar los programas de rehabilitación cardíaca en la provincia. También plantearon incorporar atención psicológica especializada en el circuito asistencial y ofrecer asesoramiento financiero y laboral específico, además de impulsar programas de apoyo a personas cuidadoras y voluntariado sanitario.

Moya y Ortiz respaldaron igualmente la petición de agilizar los procedimientos de valoración y reconocimiento de discapacidad en patologías cardíacas graves, así como la realización de una auditoría de los recursos cardiológicos existentes en la provincia para asegurar la equidad en la atención. Asimismo, defendieron la necesidad de establecer convenios estables con Aspacacor y entidades del tercer sector.

En el ámbito local, los concejales recogieron la solicitud de trasladar a alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de la provincia la posibilidad de facilitar espacios municipales como sede para reuniones de la asociación. También se comprometieron a promover que un mayor número de edificios municipales se conviertan en espacios cardioprotegidos mediante la instalación de desfibriladores. En la capital, la asociación carece actualmente de sede propia y utiliza una sala cedida por el Hospital Universitario Reina Sofía.

El encuentro concluyó con el compromiso del Grupo Municipal Socialista de trasladar las reivindicaciones de Aspacacor a las administraciones competentes y de impulsar iniciativas que mejoren la atención y los recursos destinados a las personas con patologías cardíacas en Córdoba y su provincia.