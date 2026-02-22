Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CarnavalEscolarizaciónVía CrucisCórdoba CFPuente RomanoDirectora CHGTurismoBebé abandonada
instagramlinkedin

Sanidad

El PSOE recoge las demandas de Aspacacor para mejorar la atención de los pacientes cardiacos en Córdoba

El colectivo pide la reducción de las listas de espera, protocolizar un calendario de revisiones, acceso a personal de cuidado y más financiación

Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya y Ángel Ortiz se reúnen con la asociación Aspacacor.

Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya y Ángel Ortiz se reúnen con la asociación Aspacacor. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido un encuentro con la Asociación de Pacientes Cardíacos de Córdoba (Aspacacor) para abordar sus principales reivindicaciones, centradas en la reducción de las listas de espera en cardiología, la garantía de revisiones periódicas y el acceso a cuidados y financiación específica.

La reunión, celebrada en la sede provincial socialista, estuvo encabezada por los concejales Alicia Moya y Ángel Ortiz, quienes recogieron las demandas trasladadas por el colectivo. Entre las prioridades expuestas se encuentran la necesidad de disminuir los tiempos de demora sanitaria, protocolizar un calendario de revisiones anuales con personal especializado y mejorar el acceso a recursos de apoyo y financiación.

Moya detalló que las propuestas planteadas por Aspacacor buscan garantizar la equidad territorial, reforzar la prevención y asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario. En este sentido, el grupo socialista respalda la exigencia a la administración andaluza de poner en marcha un plan específico de reducción de listas de espera en cardiología con calendario y compromisos medibles.

Entre las medidas concretas señaladas figuran la publicación trimestral de los datos de demora media, un compromiso presupuestario para la rehabilitación cardíaca y la revisión y actualización de los protocolos diagnósticos con perspectiva de género.

Por su parte, los responsables de Aspacacor insistieron en la necesidad de garantizar la revisión por especialista, al menos cada dos años, para pacientes cardíacos crónicos, así como ampliar y descentralizar los programas de rehabilitación cardíaca en la provincia. También plantearon incorporar atención psicológica especializada en el circuito asistencial y ofrecer asesoramiento financiero y laboral específico, además de impulsar programas de apoyo a personas cuidadoras y voluntariado sanitario.

Moya y Ortiz respaldaron igualmente la petición de agilizar los procedimientos de valoración y reconocimiento de discapacidad en patologías cardíacas graves, así como la realización de una auditoría de los recursos cardiológicos existentes en la provincia para asegurar la equidad en la atención. Asimismo, defendieron la necesidad de establecer convenios estables con Aspacacor y entidades del tercer sector.

En el ámbito local, los concejales recogieron la solicitud de trasladar a alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de la provincia la posibilidad de facilitar espacios municipales como sede para reuniones de la asociación. También se comprometieron a promover que un mayor número de edificios municipales se conviertan en espacios cardioprotegidos mediante la instalación de desfibriladores. En la capital, la asociación carece actualmente de sede propia y utiliza una sala cedida por el Hospital Universitario Reina Sofía.

Noticias relacionadas

El encuentro concluyó con el compromiso del Grupo Municipal Socialista de trasladar las reivindicaciones de Aspacacor a las administraciones competentes y de impulsar iniciativas que mejoren la atención y los recursos destinados a las personas con patologías cardíacas en Córdoba y su provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  2. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  3. Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
  4. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
  5. Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
  6. Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
  7. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  8. La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios

El primer Encuentro Interprovincial de Senderismo se celebra en Córdoba con casi 300 participantes

Termina el Carnaval con un desfile multitudinario por las calles del Centro de Córdoba

Termina el Carnaval con un desfile multitudinario por las calles del Centro de Córdoba

El PSOE asegura que la nueva ley universitaria "resta autonomía a la UCO"

El PSOE asegura que la nueva ley universitaria "resta autonomía a la UCO"

Hacemos Córdoba exige explicaciones por el “deficiente funcionamiento” de la web y la aplicación de Aucorsa

Hacemos Córdoba exige explicaciones por el “deficiente funcionamiento” de la web y la aplicación de Aucorsa

Córdoba se convertirá en junio en capital internacional del vinagre

Córdoba se convertirá en junio en capital internacional del vinagre

La desigualdad salarial cae 10 puntos en Andalucía y se sitúa en 4.370 euros

La desigualdad salarial cae 10 puntos en Andalucía y se sitúa en 4.370 euros

El PSOE recoge las demandas de Aspacacor para mejorar la atención de los pacientes cardiacos en Córdoba

El PSOE recoge las demandas de Aspacacor para mejorar la atención de los pacientes cardiacos en Córdoba

Una pareja que residía en Córdoba será juzgada por abandonar a su hija recién nacida en un descampado de Málaga

Una pareja que residía en Córdoba será juzgada por abandonar a su hija recién nacida en un descampado de Málaga
Tracking Pixel Contents