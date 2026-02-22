El primer Encuentro Interprovincial de Senderismo se celebra en Córdoba con casi 300 participantes

El Camping de Los Villares de Córdoba acogió este domingo el primer Encuentro Interprovincial de Senderismo 2026, cita en la que se han reunido casi 300 senderistas de toda Andalucía con el objetivo de que conozcan mejor y "se enamoren de la Sierra de Córdoba", según manifestó el presidente del club Ponte las Botas, Antonio Castro tras celebrarse esta singular jornada deportiva y festiva senderista.

Según informó el Camping de Los Villares, la prueba supone "todo un reto organizativo y una inmejorable ocasión para dar a conocer un paisaje privilegiado, un entorno natural maravilloso" y uno de los "grandes y más desconocidos valores de Córdoba", explicó su gerente, Antonio Castro.

Por su parte, José Miguel Guerrero, vocal de los clubes cordobeses en la asamblea de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), resaltó la importancia de esta cita en el mundo del senderismo andaluz y del impacto que supone para dar a conocer y reivindicar el entorno de Córdoba como referente natural y para la práctica de esta actividad.

Asistentes al Encuentro de Senderismo, celebrado este domingo en Córdoba. / CÓRDOBA

El encuentro ha sido organizado por el propio grupo senderista Ponte las Botas, en un año muy especial, señaló Antonio Castro, al celebrarse el 25 aniversario del colectivo. Además, contó con el respaldo de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FAM); el Imdeco, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, el Mercado Victoria y el propio Camping de Los Villares Sierra de Córdoba, con el apoyo de firmas como Coca Cola, Frutas Mengual y Heineken.

Una extraordinaria red de senderos

El Camping Los Villares Sierra de Córdoba, cuyo entorno está certificado desde 2024 como Bike Territory por su extraordinaria red de senderos para la práctica del ciclismo de montaña y senderismo en esta parte de la Sierra de Córdoba, acogió la salida de esta prueba no competitiva en la que se inscribieron participantes que completaron en pocos días el cupo, bien individualmente o a través de buena parte de los club de senderismo de Andalucía.

El evento

La jornada arrancó con la recepción de participantes a las 8,30 horas, para dar la salida a las 9,30 horas, con una duración aproximada de cuatro horas y llegada al propio camping para la entrega de trofeos y regalos. Se cubrió una distancia de 10,5 kilómetros, con un desnivel más de 378 metros en un itinerario circular calificado de medio-alto en esfuerzo y con dificultad media-baja. El programa continuó la jornada festiva y deportiva con una comida de convivencia donde no faltó el típico perol cordobés.

Los participantes recibieron una camiseta conmemorativa y otros obsequios así como la citada comida, bebida y avituallamiento en la prueba y el asesoramiento de monitores en ruta. Por su parte, el Camping Los Villares Sierra de Córdoba, alojamiento oficial de la prueba, ofreció a través de la firma Kampaoh un descuento en sus tiendas permanentes para ese fin de semana del 15%.

Noticias relacionadas

La prueba de Córdoba ha dado el pistoletazo de salida al calendario de este año de los Encuentros Interprovinciales de Senderismo, que tendrá su continuación en Motril y Torrenueva (Granada), 22 de marzo; Alfarnate (Málaga), 19 de abril; Bedmar (Jaén), 10 de mayo; Cádiz (6 de junio); Fuenteheridos (Huelva), 3 de octubre); Sevilla (14 de noviembre) y Abrucena (Almería) el 5 de diciembre.