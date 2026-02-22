Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)

El flamenquín es un manjar, una seña de identidad de Córdoba, una competición para muchos restaurantes y un "medidor" de calidad gastronómica. Si sirven un buen flamenquín el bar es una buena elección.

El flamenquín, casi como la Mezquita-Catedral o la Judería, es un imprescindible para los turistas y también para los cordobeses cuando salen a comer fuera de casa. Sentarse en una mesa en un rincón de una taberna, el rebozado bien crujiente, patatas fritas para acompañar y mojado en mayonesa. Todo un ritual.

La tradición es la clave. Disfrutar del rollo de lomo con jamón, empanado, sin nada más. Sin estridencias. Aunque para guatos los colores y la receta clásica ha evolucionado y se reinventa cada día en las cocinas cordobesas. La introducción del rabo de toro o el queso roquefort en su interior son dos de las versiones más populares

Asimismo, si muchos compiten por el más grande de la ciudad o la provincia, ahora llega un nuevo concepto que rompe todos los moldes y se convierte en el take away más cotizado en la ciudad.

Una food truck de cordobesas maneras. No lleva si smash burger ni perritos, sino flamenchitos y teleras al más puro estilo cordobés. Esther Domínguez Castro es la impulsora de este proyecto que lleva en marcha desde el pasado mes de septiembre. "Una marca y una manera de servir el flamenquín" diferente que han patentado.

Bajo el nombre de la Flamenchitería, Esther y su familia venden estos peculiares flamenquines de manera ambulante en distintos puntos de la ciudad junto a otros productos 100% cordobeses.

Para tomar en la calle

Los flamenchitos son pequeños flamenquines pinchados en palillos de pinchitos y servidos, junto a las patatas fritas, en un cartucho. El objetivo es sacar este producto de los restaurantes para que se pueda comer en cualquier lugar.

"Basicamente, lo que hemos hecho es convertir el flamenquín, que es un plato típico para comer sentado, en un plato para llevar", explica Esther Domínguez, su creadora. En resumen "le hemos quitado el cubierto, el plato y lo hemos sustituido por un cartucho y un palito".

Receta familiar

Pese a ser flamenquines con un formato diferente su receta es 100% cordobesa. Según cuenta Esther Domínguez, la Flamenchitería elabora sus platos con la receta familiar desde hace más de 70 años, la de su madre. "Eladia Castro Cortés nos enseñó el sabor que hoy compartimos contigo, un legado nacido en el corazón de Córdoba y que sigue vivo", reza en el exterior de la furgoneta.

Esta nueva forma de comer este plato se ha vuelto muy popular en los últimos meses y ha tenido especial repercusión en redes sociales en la campaña de Navidad, cuando ha estado instalada en la avenida Gran Vía Parque. En vídeos en tiktok, el perfil oficial de la marca muestra la satisfacción de los clientes y la llegada de personas en busca de sus platos desde distintos puntos de Andalucía.

Según explica Domínguez, además del flamenquín tradicional servido en formato pinchito, cuentan con distintas variedades de este plato. La responsable del negocio señala que el surtido de flamenquitos es uno de los formatos más vendidos.

Por ahora, cuentan con siete tipos de flamenquitos:

Original

Queso

Serranito

Kinki

Roquefort

Califa

Cebolla caramelizada con queso de cabra

Además de su producto estrella, la Flamenchitería ofrece otros productos cordobeses como sus bocadillos en pan de telera, caldo caliente en invierno y otros productos frescos de la tierra en verano.

¿Dónde se pueden probar?

Actualmente, la Flamenchitería es una food truck de venta ambulante que se mueve por distintos puntos de la ciudad. En Navidad han estado ubicados en Ciudad Jardín, en la avenida Gran Vía Parque y, tras finalizar la campaña recorren distintos barrios de Córdoba.

Actualmente se instalan en:

Mercadillo de Las Moreras

Mercadillo de Alcolea, los lunes

El Arenal, los días de partido del Córdoba CF en El Arcángel

Asimismo, ya están trabajando para instalarse en un local próximamente y poder ofrecer reparto a domicilio de este producto en la capital. Asimismo, según han adelantado, en Semana Santa se instalarán en el Paseo de la Victoria y esperan poder contar con un puesto en la Feria de Córdoba.

Reinventarse o morir. Y de esta forma, la receta de Eladia Cortés no solo permanece, sino que crece y llega a distintos puntos de España, más allá de Córdoba. ¿Te vas a quedar sin probar esta delicia?