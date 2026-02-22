Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 22 de febrero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Conferencia
‘La evolución de la cocina, de Iberia a al-Ándalus’
Con motivo del Día de Andalucía tendrá lugar la conferencia La evolución de la cocina, de Iberia a al-Ándalus, impartida por la arqueóloga y doctora en Prehistoria Lidia Cabello Ligero.
CÓRDOBA. Museo Arqueológico.
Plaza de Jerónimo Páez, 7.
12.00 horas.
Certamen de bandas
Participan seis destacadas formaciones musicales
Se celebra el Primer Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios, que contará con la participación de seis destacadas formaciones musicales a beneficio de proyectos sociales Trinitarios: Banda de Música La Estrella, Agrupación Musical Jesús Caído (Montoro), Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. de la Salud, Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena, Banda de CC. y TT. Caído y Fuensanta y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia. Entrada gratis.
CÓRDOBA. Colegio Trinitarios (Patio).
Pl. Cristo de Gracia, 5.
12.00 horas.
Festividad
Desfile de Carnaval
Se celebrará el Desfile de Carnaval, que saldrá a las 12.00 del Paseo de la Victoria y continuará recorrido por las calles Concepción y Gondomar, la Plaza de las Tendillas y las calles Claudio Marcelo y Rodríguez Marín, para ir a terminar en la Plaza de la Corredera (alrededor de las 15.00), donde se quemará al Dios Momo, como cierre del Carnaval 2026, cuyos actos han organizado la Asociación Carnavalesca Cordobesa con la colaboración de la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento.
CÓRDOBA. Desde el Paseo de la Victoria.
12.00 horas.
Matinales flamencas
Recital con Marina Reyes
Dentro del programa de Matinales flamencas tendrá lugar el recital a cargo de Marina Reyes. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
Cine
Proyección de ‘Si yo pudiera hibernar (hasta que todo pase)’
Se proyecta la película Si yo pudiera hibernar (hasta que todo pase), dirigida por Zoljargal Purevdash. Mongolia, 2023, 99 minutos, dentro del VIII Ciclo Miradas de cine sobre la cooperación y la solidaridad. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras.
Plaza del Cardenal Salazar, 3.
18.30 horas.
