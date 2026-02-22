Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EscolarizaciónVía CrucisCrónica CCFDirectora CHGTurismoCarnavalOlivo ÁrticoAECC
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 22 de febrero de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

‘La evolución de la cocina, de Iberia a al-Ándalus’

‘La evolución de la cocina, de Iberia a al-Ándalus’ / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Conferencia

‘La evolución de la cocina, de Iberia a al-Ándalus’

Con motivo del Día de Andalucía tendrá lugar la conferencia La evolución de la cocina, de Iberia a al-Ándalus, impartida por la arqueóloga y doctora en Prehistoria Lidia Cabello Ligero.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico.

Plaza de Jerónimo Páez, 7.

12.00 horas.

Certamen de bandas

Participan seis destacadas formaciones musicales

Se celebra el Primer Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios, que contará con la participación de seis destacadas formaciones musicales a beneficio de proyectos sociales Trinitarios: Banda de Música La Estrella, Agrupación Musical Jesús Caído (Montoro), Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. de la Salud, Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena, Banda de CC. y TT. Caído y Fuensanta y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia. Entrada gratis.

CÓRDOBA. Colegio Trinitarios (Patio).

Pl. Cristo de Gracia, 5.

12.00 horas.

Festividad

Desfile de Carnaval

Se celebrará el Desfile de Carnaval, que saldrá a las 12.00 del Paseo de la Victoria y continuará recorrido por las calles Concepción y Gondomar, la Plaza de las Tendillas y las calles Claudio Marcelo y Rodríguez Marín, para ir a terminar en la Plaza de la Corredera (alrededor de las 15.00), donde se quemará al Dios Momo, como cierre del Carnaval 2026, cuyos actos han organizado la Asociación Carnavalesca Cordobesa con la colaboración de la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento.

CÓRDOBA. Desde el Paseo de la Victoria.

12.00 horas.

Matinales flamencas

Recital con Marina Reyes

Dentro del programa de Matinales flamencas tendrá lugar el recital a cargo de Marina Reyes. Entrada libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Posada del Potro.

Plaza del Potro.

12.00 horas.

Cine

Proyección de ‘Si yo pudiera hibernar (hasta que todo pase)’

Se proyecta la película Si yo pudiera hibernar (hasta que todo pase), dirigida por Zoljargal Purevdash. Mongolia, 2023, 99 minutos, dentro del VIII Ciclo Miradas de cine sobre la cooperación y la solidaridad. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras.

Plaza del Cardenal Salazar, 3.

18.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  2. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  3. Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
  4. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
  5. Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
  6. Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
  7. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  8. La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios

¿Es el Puente Romano de Córdoba el más largo de España? Esto dice la Historia

¿Es el Puente Romano de Córdoba el más largo de España? Esto dice la Historia

Sol para despedir una semana de buen tiempo en Córdoba: estas serán las temperaturas de este domingo según la Aemet

Sol para despedir una semana de buen tiempo en Córdoba: estas serán las temperaturas de este domingo según la Aemet

Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 22 de febrero de 2026

Nuria Jiménez, directora técnica de la CHG: «La próxima campaña del regadío puede ser de normalidad»

Los alumnos de nueva escolarización caen un 11,2% en los últimos cinco años en Córdoba

El Carnaval de Córdoba sale del teatro y se adueña de La Corredera

El Carnaval de Córdoba sale del teatro y se adueña de La Corredera
Tracking Pixel Contents