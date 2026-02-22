La desigualdad salarial cae 10 puntos en Andalucía y se sitúa en 4.370 euros

La brecha salarial se ha reducido en Andalucía más de 10 puntos en el periodo 2004-2023, al pasar del 26,2% en 2004 al 16,% en 2023, según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2023.

Así la diferencia salarial entre hombres y mujeres se sitúa en los 4.370 euros, la cifra más baja de toda la serie histórica.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, con motivo de la conmemoración este domingo del Día de la Igualdad Salarial, ha considerado positivo este descenso, pero ha advertido de que hay que seguir trabajando para eliminar todas las desigualdades en el ámbito económico, empresarial y laboral.

López ha asegurado que "es evidente que aún queda trabajo por hacer, pero estos datos también nos indican que vamos por el buen camino y que las políticas impulsadas durante estos últimos años están dando sus frutos".

Según los datos aportados por la Encuesta de Estructura Salarial, en 2023, que es el último año disponible, esta diferencia se situó en 4.370,55 euros y el 16,13%. Estas cifras suponen un mínimo histórico desde que en 2004 se publica esta encuesta.

En los últimos años se ha producido un importante descenso en este indicador. De hecho, de 2004 a 2018, la reducción de la brecha salarial fue inferior a dos puntos (1,8), pasando del 26,2% al 24,4%; mientras que en la comparativa 2018 a 2023 la disminución de la desigualdad salarial supera los ocho puntos (8,3), pasando del 24,4% al 16,1%.

La consejera ha recordado que uno de los recursos fundamentales para el fomento de la igualdad en el ámbito laboral es el servicio de asesoramiento a empresas en igualdad, Equipa, que ofrece asistencia en todas las fases de elaboración de los planes de igualdad, formación y capacitación empresarial desde la perspectiva de género, acompañamiento en la realización de protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, herramientas digitales, normativa y convocatorias.

Este programa va dirigido a empresas públicas y privadas, organizaciones y entidades asociativas laborales, organismos públicos, consultoras y ciudadanía en general.