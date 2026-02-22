Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hacemos Córdoba exige explicaciones por el “deficiente funcionamiento” de la web y la aplicación de Aucorsa

El grupo municipal asegura que no es una hecho aislado y recuerda los “problemas reiterados” del servicio en los últimos años

Un autobús de Aucorsa ronda de los tejares.

Un autobús de Aucorsa ronda de los tejares. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha pedido explicaciones a la empresa municipal de transporte Aucorsa ante los problemas que, “desde hace más de un mes”, vienen detectándose en su página web y en su aplicación, así como en su integración con Google Maps, lo que está impidiendo a la ciudadanía consultar “correctamente” cómo desplazarse en transporte público por la ciudad.

Desde la coalición de izquierdas señalan que, al intentar localizar una parada o planificar un trayecto desde la propia web de Aucorsa, el sistema redirige a Google y, una vez allí, se produce un “error” que impide obtener la información solicitada. A su vez, al introducir un origen y un destino en Google Maps, “ya no aparece la opción de transporte público, cuando anteriormente sí se indicaban las líneas que debían cogerse y los posibles transbordos”.

Hacemos Córdoba invita a cualquier cordobés o cordobesa a comprobar esta situación. “Si se introduce un recorrido en Google Maps, aparecen las opciones de coche o a pie, pero no la de transporte público. Es una realidad que puede verificar cualquier persona”, apuntan.

El grupo municipal considera “incomprensible” que, en pleno siglo XXI y con el nivel de digitalización del que “presume” el Ayuntamiento, “no funcione ni el servicio directo desde la web oficial ni su vinculación con Google”. A su juicio, esta situación resulta “perjudicial” para quienes dependen del autobús urbano en sus desplazamientos diarios, así como para turistas y visitantes que utilizan aplicaciones móviles para orientarse en la ciudad.

Problemas reiterados

Asimismo, la coalición recuerda que no se trata de un hecho “aislado”, sino que se suma a los “problemas reiterados” que el servicio viene arrastrando en los últimos años. Entre ellos, mencionan “recargas de tarjetas que no se hacían efectivas pese a haberse realizado el pago, “retrasos prolongados” en la puesta en marcha y tramitación de la tarjeta infantil, así como la llegada “tardía” de los nuevos autobuses anunciados por el equipo de gobierno.

Para Hacemos Córdoba, esta acumulación de incidencias refleja una gestión “deficiente” en un servicio que consideran “esencial” para la ciudad. “No se puede hablar de modernización mientras fallan cuestiones básicas como la información al usuario o la operatividad de las herramientas digitales”, subrayan.

Por ello, el grupo municipal solicita a Aucorsa que explique el origen de la actual problemática, si los sistemas están “debidamente actualizados” y qué medidas se van a adoptar para restablecer de manera “inmediata” el servicio y garantizar que la integración con Google vuelva a estar operativa.

La coalición insiste en que es “vital” que, si se quiere que el transporte público sea una alternativa “real y eficaz” frente al vehículo privado, se garantice una información “clara, accesible y plenamente operativa”, además de una gestión “eficiente y responsable” acorde con las necesidades “actuales” de la ciudadanía.

