UGT Córdoba exige medidas para superar la brecha salarial entre hombres y mujeres ante unos “datos alarmantes”

La secretaria de Igualdad de UGT Córdoba, Paqui Haro, ha mostrado su “enorme preocupación” por los datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Igualdad Salarial, y ha reclamado medidas concretas para reducir una diferencia que, en algunos casos, se aproxima al 20%.

Haro ha recordado que la mayor parte de los datos proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en mayo de 2025 publicó la encuesta anual de estructura salarial correspondiente a 2023. Según señaló, la brecha salarial “es la consecuencia económica de la desigualdad que tienen las mujeres socialmente y en el empleo”.

Desde UGT Córdoba se reclama la puesta en marcha de “medidas concretas para reducir la desigualdad salarial”, entre ellas la creación de un observatorio que evalúe el impacto real de los planes de igualdad tras varios años de aplicación, así como un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo. “Es necesario garantizar que las empresas cumplan con la igualdad retributiva y avanzar hacia fórmulas que reconozcan a aquellas que reduzcan de forma efectiva la brecha salarial, especialmente en sectores vinculados a la contratación pública”, defendió.

La responsable sindical subrayó además que las mujeres se concentran mayoritariamente en el sector servicios, mientras que los hombres presentan mayor diversificación profesional. También apuntó que ellas son minoría entre las personas trabajadoras por cuenta propia, aunque predominan entre quienes integran cooperativas o colaboran en negocios familiares.

Desigualdad de género

En relación con la conciliación, Haro afirmó que “la maternidad y la asunción de los cuidados siguen siendo el principal factor de expulsión de las mujeres de la carrera profesional y el mayor generador de brecha salarial en Andalucía”. A su juicio, lo que debería ser un valor social se convierte en “un impuesto de género que las trabajadoras pagan con su salario y su promoción”.

La dirigente de UGT incidió en que, mientras la paternidad apenas afecta a la trayectoria salarial de los hombres, la maternidad “dispara la brecha”, una penalización que, según indicó, debe ser vigilada por la representación sindical en los centros de trabajo.

Otro dato que destacó es que el 75% de los empleos a tiempo parcial en Andalucía están ocupados por mujeres, una circunstancia que amplía la diferencia salarial y limita su independencia económica. “Les afecta directamente a sus vidas personales y a la posibilidad de tomar decisiones que dependan de sus ingresos”, señaló.

En el ámbito tecnológico, Haro consideró necesario adoptar medidas que corrijan la brecha digital de género, favoreciendo la incorporación en igualdad de condiciones a puestos STEM. También advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial en determinadas profesiones y su posible efecto en las desigualdades existentes.

Por último, defendió la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), al considerar que sus principales beneficiarias son las mujeres, y reclamó un refuerzo de los controles laborales para evitar situaciones de explotación, salarios por debajo de lo permitido o irregularidades contractuales, especialmente en el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad.

UGT Córdoba insiste en la necesidad de intensificar las políticas de igualdad retributiva y de reforzar los mecanismos de control para avanzar hacia un mercado laboral más justo y reducir de forma efectiva la brecha salarial de género.