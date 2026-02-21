La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El buen tiempo y ambiente en el centro de Córdoba este sábado, la detención de cuatro personas y el cierre de un local de ocio y el partido entre el Córdoba CF y la UD Almería, principales asuntos de hoy
El buen tiempo y el regreso del turismo han devuelto a la vida a Córdoba este sábado. Las calles del casco histórico se han llenado de cordobeses y visitantes en una jornada donde lo normal ha sido lo extraordinario. Por otro lado, la Policía Nacional ha cerrado una discoteca y detenido a cuatro personas por incidentes violentos en una operación que comenzó en la noche de ayer y se extendió hasta la madrugada. Además, el Córdoba CF disputa su partido contra la UD Almería en un duelo clave para la pelea por el play off.
- El sol y los turistas vuelven a llenar las calles de Córdoba
- La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos
- UD Almería - Córdoba CF, en directo
