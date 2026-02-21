Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda nuevaPrevia Córdoba CFTurismoCaracolesOlivo ÁrticoSenderismoCines de veranoRedada Ciudad JardínAlianza izquierdasVía Crucis
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El buen tiempo y ambiente en el centro de Córdoba este sábado, la detención de cuatro personas y el cierre de un local de ocio y el partido entre el Córdoba CF y la UD Almería, principales asuntos de hoy

El sol y el turismo vuelven a Córdoba

El sol y el turismo vuelven a Córdoba / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El buen tiempo y el regreso del turismo han devuelto a la vida a Córdoba este sábado. Las calles del casco histórico se han llenado de cordobeses y visitantes en una jornada donde lo normal ha sido lo extraordinario. Por otro lado, la Policía Nacional ha cerrado una discoteca y detenido a cuatro personas por incidentes violentos en una operación que comenzó en la noche de ayer y se extendió hasta la madrugada. Además, el Córdoba CF disputa su partido contra la UD Almería en un duelo clave para la pelea por el play off.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Provincia

España

Internacional

Noticias relacionadas

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  2. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  3. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  4. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
  5. Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
  6. Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
  7. La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
  8. Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO

El Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba

La AECC reúne a 550 personas para financiar una beca de investigación en Córdoba

La AECC reúne a 550 personas para financiar una beca de investigación en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el sábado 21 de febrero

El sol y los turistas vuelven a llenar las calles de Córdoba

El sol y los turistas vuelven a llenar las calles de Córdoba

La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos

La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos

Córdoba reúne a más de un millar de personas en el Diabetes Experience Day

Las Ampas de Córdoba se juntan en unas jornadas para impulsar la matriculación en la pública

Tracking Pixel Contents