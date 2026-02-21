Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 21 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El mapa de vivienda disponible, el proyecto de VPO en un local comercial de Arroyo del Moro y las novedades sobre los cines de verano centran nuestra mirada informativa

Construcción de vivienda nueva en Huerta de Santa Isabel Este.

Construcción de vivienda nueva en Huerta de Santa Isabel Este. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Éstos son los titulares que te ofrecemos para empezar el fin de semana. Comenzamos con un mapa de las viviendas nuevas disponibles en Córdoba, de Este a Oeste, abordando también el mercado de la segunda vivienda y las expectativas para 2027. En vivienda también, un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO. Además, te actualizamos las últimas novedades de los cines, después de que ayer publicáramos que la Fuenseca, Olimpia y Delicias que no abrirán este año por las pérdidas acumuladas.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Cofradías

Sucesos y Tribunales

Provincia

Cultura

Deportes

