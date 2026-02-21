La actualidad del sábado 21 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El mapa de vivienda disponible, el proyecto de VPO en un local comercial de Arroyo del Moro y las novedades sobre los cines de verano centran nuestra mirada informativa
Éstos son los titulares que te ofrecemos para empezar el fin de semana. Comenzamos con un mapa de las viviendas nuevas disponibles en Córdoba, de Este a Oeste, abordando también el mercado de la segunda vivienda y las expectativas para 2027. En vivienda también, un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO. Además, te actualizamos las últimas novedades de los cines, después de que ayer publicáramos que la Fuenseca, Olimpia y Delicias que no abrirán este año por las pérdidas acumuladas.
- De este a oeste: el mapa de las viviendas nuevas disponibles que hay en Córdoba
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- El cine de verano Coliseo de San Andrés abrirá esta temporada en Córdoba
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- Córdoba ya huele a caracoles: 35 puestos inauguran una nueva temporada tras el retraso por la lluvia
- El antiguo cine Córdoba del barrio del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- Agresiones sexuales, drogas y tentativas de homicidio impulsan la subida de la criminalidad en Córdoba
- Hitachi Córdoba y los sindicatos se reúnen en el Sercla tras las últimas protestas, aunque continúan sin llegar a un acuerdo
Cofradías
- Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba: horario, recorrido y todo lo que debes saber sobre Jesús de la Sangre
Sucesos y Tribunales
- La Policía busca a los autores de una paliza a un hombre de unos 60 años en Las Margaritas
- Muere un ciclista de 64 años en Torrecampo: un hombre avisa al 112 tras hallar el cuerpo en la carretera
- Detenido por intentar matar a un perro en Baena colgándolo de un puente
Provincia
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- Lucena reforzará el plan de arbolado tras la caída de una treintena de ejemplares por el temporal
Cultura
Deportes
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba