Reportaje
El sol y los turistas vuelven a llenar las calles de Córdoba
La recuperación de los trenes y el buen tiempo llenan la ciudad de visitantes
Hay momentos en que lo normal se vuelve extraordinario. Y a la inversa, lo extraño puede convertirse en habitual. Ocurrió durante el Covid, cuando la tristeza -y la muerte- invadieron el país. Después llegó lo que dio en llamarse la "nueva normalidad", que no dejaba de ser una situación extraña. Salvando las distancias, Córdoba lleva un mes viviendo momentos parecidos, con los trenes de alta velocidad detenidos por el accidente de Adamuz. Hasta este fin de semana.
La circulación se recuperó esta misma semana, pero ha sido este sábado cuando se ha notado la llegada de viajeros procedentes de otros lugares. Vienen tanto en tren como en cocho particular, atraídos además por un buen tiempo. Es el primer sábado en que luce el sol en Córdoba después de más de un mes de tormentas y borrascas. El termómetro marcaba manga corta.
Alberto es uno de esos viajeros que ha recuperado los trayectos en tren desde Madrid. No tenía el viaje programado de antemano, sino que lo decidió sobre la marcha. Ha llegado con su pareja a Córdoba porque "teníamos ganas de salir después de tanto tiempo encerrados". El viaje de ida se desarrolló sin incidencias aunque "uno ya no sabe qué pensar" de los trenes; la vuelta la harán la semana que viene también en un tren de Córdoba a Madrid. Pasarán otra vez por Adamuz, como hicieron a la ida. "Todos mirábamos por la ventanilla", rememora.
"Por supuesto que se ha notado la llegada de los trenes de nuevo, muchísimo", comentaba el propietario de un bar en el Centro, con su terraza llena al mediodía: chaquetas y rebecas a la sombra, camisetas y tirantes al sol.
