El PSOE denuncia "el desmantelamiento del Imdeco" tras "vaciarlo de personal"

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado a través de una nota emitida a los medios "el grave deterioro estructural que sufre el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) como consecuencia directa de la política de personal del Partido Popular, que está dejando al organismo sin técnicos ni capacidad operativa para desarrollar programas, tramitar licitaciones y garantizar el normal funcionamiento del deporte municipal".

La denuncia socialista se produce tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba que declara improcedente el despido de una trabajadora del Imdeco con más de 23 años de servicio, obligando al organismo municipal a optar entre su readmisión en las mismas condiciones laborales o el abono de una indemnización máxima.

"Falta de personal"

El concejal socialista Ángel Ortiz ha señalado que “el principal problema del Imdeco es la falta de personal y de técnicos, una situación que no es ni casual ni coyuntural, sino el resultado de una estrategia deliberada del PP para debilitar lo público y justificar futuras privatizaciones”. En este sentido, ha recordado que “el Partido Popular impulsó en 2012 un ERE que afectó a 28 trabajadores, un expediente que tuvo que cerrar un Gobierno socialista en 2016 para frenar el desmantelamiento del instituto, y que desde entonces, cada vez que el PP gobierna, continúa vaciando su estructura”.

Ortiz ha denunciado que el despido declarado improcedente “no fue una obligación legal, sino una decisión política”, ya que “existían alternativas viables, incluida la readmisión, tal y como contemplaba la propia asesoría jurídica del organismo”. A su juicio, “el PP ha preferido el conflicto judicial, el gasto público en indemnizaciones y la pérdida de personal antes que reforzar el Imdeco”.

El edil socialista ha ido más allá y ha puesto sobre la mesa soluciones concretas que el Gobierno municipal ha ignorado. “La Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público ofrece instrumentos claros para la estabilización del personal de larga duración. Antes de despedir, el PP debía haber impulsado procesos de estabilización de los trabajadores indefinidos no fijos y, posteriormente, articular procesos de funcionarización voluntaria para el personal laboral, respetando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Ortiz ha subrayado que “cuando la estabilización viene avalada por una sentencia judicial, la Intervención municipal no suele poner reparos, porque hablamos de cumplir la legalidad y de garantizar la continuidad del servicio público”. Sin embargo, ha lamentado que “el PP ha optado por no estudiar estas vías y por no reponer efectivos, agravando uno de los grandes males del Imdeco: la falta crónica de personal”.

"Se deja morir al Imdeco"

Según ha advertido el concejal socialista, la situación es crítica: “Con las próximas jubilaciones, antes de que termine el año el Imdeco no contará con técnicos suficientes. En lo que queda de mandato, el organismo no tendrá capacidad real para renovar contratos ni sacar nuevas licitaciones porque no hay personal que las tramite. Se está dejando morir al Imdeco de forma consciente”.

Ortiz ha señalado además que durante el último consejo rector del Instituto “el gerente ofreció un relato que no se corresponde con la realidad ni con los hechos que ahora confirma una sentencia judicial”, intentando justificar una decisión que, según el PSOE, “responde a un modelo ideológico muy claro: menos empleo público, más externalización y menos control público del deporte municipal”.

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que éste no es un caso aislado y que situaciones similares se están produciendo en otros organismos y empresas municipales, como Vimcorsa, “siguiendo el mismo patrón de desgaste interno, pérdida de músculo público y renuncia a políticas de personal responsables”.

“El deporte municipal necesita planificación, estabilidad y personal suficiente. Lo que no necesita son despidos improcedentes, sentencias judiciales en contra y una política de brazos caídos que solo conduce a la privatización”, ha concluido Ángel Ortiz.