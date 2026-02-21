El plan que fusiona arte y vino que ya es un 'must have' en las celebraciones y despedidas en Córdoba

Planes como pintar cerámica o cuadros a la vez que se disfruta de una buena merienda o aperitivo se han convertido en tendencia. Una charla con amigos, espacios de creatividad y de conexión son algunas de las experiencias favoritas para grupos de despedidas de soltera, cumpleaños o un simple y necesario reencuentro.

Córdoba, como no podía ser de otra forma, no podía quedarse atrás en esta moda y desde hace ya un año suma a su oferta de ocio una propuesta artística y gastronómica ligada a su identidad local y adaptada precisamente a este público. Se trata de Art Wine by H, un espacio en que podrás sacar tu lado más creativo a la vez que disfrutas de una cata de vino de la tierra y que se consolida ya como uno de los planes estrella para despedidas de soltera, tanto para público local como para quienes visitan la capital, lejos de los ya anticuados boys o experiencias eróticas.

Un grupo durante la actividad de Art Wine by H. / Art Wine by H

Detrás de esta iniciativa está los empresarios cordobeses Hada Aparicio y Gonzalo Ruiz Llorente, quien hace un año creaeron Art Wine by H con una premisa clara: "que en Córdoba se pueda vivir, sentir y degustar algo único e irrepetible". Una experiencia, según precisa, que va mucho más allá del concepto tradicional de Art Wine y que une arte, vino y emociones desde una mirada cuidada, creativa y profundamente local.

"Art Wine by H no es un evento al uso. Está creado y diseñado para que cada experiencia se sienta, para que los detalles hablen por sí solos y el invitado perciba que todo ha sido pensado para él", explica Aparicio.

¿Cómo funciona 'Art Wine by H'?

La actividad tiene una duración de dos horas y media, en las que los participantes, guiados por un artista profesional, degustan vinos locales, descubren sabores del territorio y se sumergen en un proceso creativo que conecta todos los sentidos. En concreto, la actividad consiste en pintar un cuadro, con orientación profesional, a la vez que se degusta una selección cuidada de vinos cordobeses.

Uno de los pilares fundamentales de Art Wine by H es su apuesta decidida por el producto cordobés. Todos los maridajes que acompañan a las experiencias están elaborados exclusivamente con productos de la provincia, diseñados específicamente para cada ocasión y pensados en función del concepto del evento y del perfil de los asistentes, señala Aparicio.

La elección de los espacios es otro de los grandes valores añadidos del proyecto. Art Wine by H selecciona cuidadosamente localizaciones con encanto, historia y personalidad, lugares que invitan a viajar a otras épocas y que refuerzan el carácter sensorial de cada experiencia.

Detalle de una de las creaciones de los eventos de Art Wine by H. / Art Wine by H

Es más, lejos de las propuestas genéricas, las localizaciones se eligen en función del grupo, del tipo de pintura que se va a realizar y del concepto del evento. En el caso de despedidas de soltera, especialmente cuando las asistentes vienen de fuera, se apuesta por entornos emblemáticos, como zonas cercanas a la Mezquita-Catedral y el Casco Histórico de Córdoba, para que la experiencia sea también una forma de conocer la ciudad desde dentro.

El arte, el alma del proyecto

El talento local ocupa un lugar central en Art Wine by H. "En Córdoba hay muchísimo talento artístico y creemos que debe tener mayor visibilidad. El arte es el alma de Art Wine by H", destaca Aparicio.

La artista que inició este camino junto a la marca y que continúa acompañando el proyecto es Almudena Castillejo, una creadora local con una identidad artística muy marcada, como la define la CEO de la empresa. “Almudena es única e inigualable. Su obra conecta de forma natural con la esencia de Art Wine by H y representa exactamente el tipo de talento que queremos poner en valor”, añade la directora creativa.

Así, cada experiencia se convierte a la vez en una oportunidad para "dar a conocer artistas locales, apoyar la creación profesional y acercar el arte a nuevos públicos de una forma accesible, emocional y participativa", afirma su creadora.

En su primer año de vida, Art Wine by H se ha especializado especialmente en despedidas de soltera, apostando por grupos reducidos y muy limitados para garantizar la exclusividad. Las experiencias se organizan para grupos de entre 10 y 14 personas, lo que permite una atención personalizada y un ambiente íntimo y cuidado.

Los eventos suelen celebrarse la tarde de los viernes, los sábados por la mañana o por la tarde y los domingos, siempre en función de la disponibilidad de los espacios y del grupo.

Calendario de actividades

La propia marca cuenta con un calendario de eventos de distinta índole, ubicación y temática. Recientemente, han organizado eventos especiales para celebrar su primer aniversario y temáticos de San Valentín. Las fechas las difunden a través de sus redes sociales y página web donde también se pueden reservar las plazas.

No obstante, este tipo de planes son muy demandados para celebraciones especiales. Por lo que Art Wine by H ofrece la posibilidad de agendar un evento privado con un mínimo de 10 personas. Es el caso de despedidas de soltera y cumpleaños.

Un grupo de despedida de soltera durante la experiencia. / Art y Wine by H

Los precios varían según la experiencia y la temática, si bien rondan los 45 euros, con materiales y degustación incluidas.

Se trata, al fin y al cabo, de un plan diferente y con mucha personalidad. Otra forma de disfrutar del arte, el vino y Córdoba.