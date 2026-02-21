Investigado por la Guardia Civil tras difundir un vídeo por Instagram conduciendo de forma temeraria

La Guardia Civil investiga a un motociclista que difundió por Instagram imágenes propias en las que conducía de forma temeraria. La investigación se inició el pasado 14 de diciembre cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación Seguridad Vial perteneciente al Subsector de Tráfico de Córdoba, detectaron la existencia de un vídeo en la red social Instagram que mostraba la conducción de una motocicleta de forma temeraria. En el vídeo, grabado por el conductor, se observa cómo circula a gran velocidad haciendo “caballitos” ocupando tanto el carril de sentido contrario de circulación como los arcenes, prescindiendo de las más elementales normas del deber de cuidado y de la seguridad del tráfico. Posteriormente, se pudo comprobar que el autor tenía otros perfiles en diferentes redes sociales a los que subía gran cantidad de archivos audiovisuales en los que se pueden observar comportamientos similares a los descritos.

Los hechos ocurrieron en la carretera nacional N-432a (Badajoz-Granada) en un tramo de carretera donde la presencia de ciclistas y senderistas en esta carretera es constante ya que estos utilizan caminos y senderos aledaños a la vía que conectan el entorno natural con la calzada, existiendo señalización específica de que se trata de un tramo compartido por vehículos a motor, ciclistas y peatones, lo que hace necesario extremar la precaución y respetar la convivencia entre todos los usuarios de la vía.

Así, los agentes, tras la visualización y análisis de las imágenes, se pudo constatar los hechos, procediendo a realizar gestiones para identificar al conductor investigado, instruyendo las correspondientes diligencias por un supuesto delito de conducción temeraria recogido en el artículo 381 del Código Penal. El autor se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a dos años o con la de multa de doce a veinticuatro meses, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo que puede ir de uno a 6 años.