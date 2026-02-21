Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda nuevaPrevia Córdoba CFCaracolesCines de veranoAntiguo cineCriminalidadAccidente ciclistaPaliza Las MargaritasBonoloto MontillaRenove coches
instagramlinkedin

En la N-432

Investigado por la Guardia Civil tras difundir un vídeo por Instagram conduciendo de forma temeraria

En las imágenes se observa al motociclista circulando a gran velocidad haciendo "caballitos", ocupando tanto el carril de sentido contrario de circulación como los arcenes

Un agente del GIAT de la Guardia Civil.

Un agente del GIAT de la Guardia Civil. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil investiga a un motociclista que difundió por Instagram imágenes propias en las que conducía de forma temeraria. La investigación se inició el pasado 14 de diciembre cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación Seguridad Vial perteneciente al Subsector de Tráfico de Córdoba, detectaron la existencia de un vídeo en la red social Instagram que mostraba la conducción de una motocicleta de forma temeraria. En el vídeo, grabado por el conductor, se observa cómo circula a gran velocidad haciendo “caballitos” ocupando tanto el carril de sentido contrario de circulación como los arcenes, prescindiendo de las más elementales normas del deber de cuidado y de la seguridad del tráfico. Posteriormente, se pudo comprobar que el autor tenía otros perfiles en diferentes redes sociales a los que subía gran cantidad de archivos audiovisuales en los que se pueden observar comportamientos similares a los descritos.

Tramo compartido

Los hechos ocurrieron en la carretera nacional N-432a (Badajoz-Granada) en un tramo de carretera donde la presencia de ciclistas y senderistas en esta carretera es constante ya que estos utilizan caminos y senderos aledaños a la vía que conectan el entorno natural con la calzada, existiendo señalización específica de que se trata de un tramo compartido por vehículos a motor, ciclistas y peatones, lo que hace necesario extremar la precaución y respetar la convivencia entre todos los usuarios de la vía.

Noticias relacionadas

Así, los agentes, tras la visualización y análisis de las imágenes, se pudo constatar los hechos, procediendo a realizar gestiones para identificar al conductor investigado, instruyendo las correspondientes diligencias por un supuesto delito de conducción temeraria recogido en el artículo 381 del Código Penal. El autor se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a dos años o con la de multa de doce a veinticuatro meses, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo que puede ir de uno a 6 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
  2. Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
  3. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  4. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
  5. Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
  6. Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
  7. La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
  8. Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba

La calle Alfaros será cortada al tráfico este domingo debido a obras

La calle Alfaros será cortada al tráfico este domingo debido a obras

La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos

La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos

UGT Córdoba exige medidas para superar la brecha salarial entre hombres y mujeres ante unos “datos alarmantes”

UGT Córdoba exige medidas para superar la brecha salarial entre hombres y mujeres ante unos “datos alarmantes”

El PSOE denuncia "el desmantelamiento del Imdeco" tras "vaciarlo de personal"

El PSOE denuncia "el desmantelamiento del Imdeco" tras "vaciarlo de personal"

Investigado por la Guardia Civil tras difundir un vídeo por Instagram conduciendo de forma temeraria

Investigado por la Guardia Civil tras difundir un vídeo por Instagram conduciendo de forma temeraria

Córdoba ya huele a caracoles: 35 puestos inauguran una nueva temporada tras el retraso por la lluvia

Córdoba ya huele a caracoles: 35 puestos inauguran una nueva temporada tras el retraso por la lluvia

El plan que fusiona arte y vino que ya es un 'must have' en las celebraciones y despedidas en Córdoba

El buen tiempo reina en Córdoba en una jornada de sábado soleada y casi primaveral

El buen tiempo reina en Córdoba en una jornada de sábado soleada y casi primaveral
Tracking Pixel Contents