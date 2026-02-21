Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 21 de febrero de 2026

Conferencia histórica

‘De necrópolis a cementerios: evolución topográfica de los espacios funerarios de Córdoba’

Ana Ruiz Osuna, doctora en Arqueología, hará un recorrido histórico por los espacios funerarios de Córdoba desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad, examinando los cambios rituales, la organización del territorio y todas las dinámicas urbanas.

CÓRDOBA. Tanatorio Las Quemadas. Polígono de las Quemadas, 202. 12.00 horas.

Música

Concierto de Carlos Ares

Música en directo con Carlos Ares y su gira La boca del lobo.

CÓRDOBA. Sala Impala. Avda. de Chinales, 64. 22.30 horas.

Muestra de teatro aficionado

Se representa ‘Tres mujeres de copa’

Puesta en escena de Tres mujeres de copa, de Patricia Luque, a cargo de la compañía Aventurarte, dentro de la XIX Muestra de Teatro Aficionado.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora. 20.30 horas.

Música antigua

Concierto de Ensemble musicantes

Concierto dirigido por_Jaime del Amo. De las Alpujarras a Arafat. Cantos sagrados entre Oriente y Occidente, en el marco del XXVIII Ciclo de Música Antigua. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de Santa Victoria. Plaza de Santa Victoria. 19.30 horas.

Batalla de promesas

Concierto Free Style

Batalla de promesas, una cita ineludible que reunirá a las mejores voces jóvenes del momento con un nivel musical y ambiente que no te puedes perder. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Quiosco Joven. Paseo de la Victoria. 17.00 horas.

Conciertos de invierno

Actúa la Orquesta y Coro de la Catedral

La Orquesta y Coro de la Catedral ofrecerán un concierto dirigido por Clemente Mata. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Parroquia del Beato Álvaro. Avda. Guerrita, 23. 20.30 horas.

Evento

Música con Los Fusiles y Algunos hombres

En directo rock a cargo de Los Fusiles y Algunos hombres.

CÓRDOBA. Sala Ambigú. Menéndez Pidal. 21.30 horas.

Andaluces de ahora

Concierto de Mezquita

El grupo de rock progresivo andaluz Mezquita celebran su 47 aniversario presentando su nuevo disco Made in Spain, dentro del ciclo Andaluces de ahora.