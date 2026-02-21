Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 21 de febrero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Conferencia histórica
‘De necrópolis a cementerios: evolución topográfica de los espacios funerarios de Córdoba’
Ana Ruiz Osuna, doctora en Arqueología, hará un recorrido histórico por los espacios funerarios de Córdoba desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad, examinando los cambios rituales, la organización del territorio y todas las dinámicas urbanas.
CÓRDOBA. Tanatorio Las Quemadas.
Polígono de las Quemadas, 202.
12.00 horas.
Música
Concierto de Carlos Ares
Música en directo con Carlos Ares y su gira La boca del lobo.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Avda. de Chinales, 64.
22.30 horas.
Muestra de teatro aficionado
Se representa ‘Tres mujeres de copa’
Puesta en escena de Tres mujeres de copa, de Patricia Luque, a cargo de la compañía Aventurarte, dentro de la XIX Muestra de Teatro Aficionado.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora.
20.30 horas.
Música antigua
Concierto de Ensemble musicantes
Concierto dirigido por_Jaime del Amo. De las Alpujarras a Arafat. Cantos sagrados entre Oriente y Occidente, en el marco del XXVIII Ciclo de Música Antigua. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Iglesia de Santa Victoria.
Plaza de Santa Victoria.
19.30 horas.
Batalla de promesas
Concierto Free Style
Batalla de promesas, una cita ineludible que reunirá a las mejores voces jóvenes del momento con un nivel musical y ambiente que no te puedes perder. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Quiosco Joven.
Paseo de la Victoria.
17.00 horas.
Conciertos de invierno
Actúa la Orquesta y Coro de la Catedral
La Orquesta y Coro de la Catedral ofrecerán un concierto dirigido por Clemente Mata. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Parroquia del Beato Álvaro.
Avda. Guerrita, 23.
20.30 horas.
Evento
Música con Los Fusiles y Algunos hombres
En directo rock a cargo de Los Fusiles y Algunos hombres.
CÓRDOBA. Sala Ambigú.
Menéndez Pidal.
21.30 horas.
Andaluces de ahora
Concierto de Mezquita
El grupo de rock progresivo andaluz Mezquita celebran su 47 aniversario presentando su nuevo disco Made in Spain, dentro del ciclo Andaluces de ahora.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
