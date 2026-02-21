Los fallecidos en Córdoba el sábado 21 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 22 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Regina Rodríguez Reyes

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio San Rafael.

Antonio Arroyo García

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio La Fuensanta.

Ignacio Segundo Mata Cuesta

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.

Práxedes Giménez Jiménez

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio La Salud.