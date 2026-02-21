Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 21 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 22 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Regina Rodríguez Reyes
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio San Rafael.
Antonio Arroyo García
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio La Fuensanta.
Ignacio Segundo Mata Cuesta
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.
Práxedes Giménez Jiménez
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio La Salud.
