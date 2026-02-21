Sucesos
La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos
La operación policial comenzó durante la noche del viernes y acabó de madrugada
Cuatro personas han sido detenidas por incidentes violentos y una discoteca ha sido clausurada en el transcurso de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en varios locales de ocio de Córdoba.
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a EFE que las detenciones han sido por robo, por violencia y por atentado contra la autoridad, y los detenidos se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial.
Además los agentes han levantado varias actas por sustancias estupefacientes en los locales registrados.
La operación comenzó sobre las 22.30 horas del viernes y concluyó pasadas las 4 de la madrugada en varios locales de ocio de la calle Alderetes de la barriada cordobesa de Ciudad Jardín y en la misma han intervenido agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, junto a otras dotaciones de este cuerpo, con el apoyo de la Policía Local.
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba