La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos

Cuatro personas han sido detenidas por incidentes violentos y una discoteca ha sido clausurada en el transcurso de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en varios locales de ocio de Córdoba.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a EFE que las detenciones han sido por robo, por violencia y por atentado contra la autoridad, y los detenidos se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial.

Además los agentes han levantado varias actas por sustancias estupefacientes en los locales registrados.

La operación comenzó sobre las 22.30 horas del viernes y concluyó pasadas las 4 de la madrugada en varios locales de ocio de la calle Alderetes de la barriada cordobesa de Ciudad Jardín y en la misma han intervenido agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, junto a otras dotaciones de este cuerpo, con el apoyo de la Policía Local.