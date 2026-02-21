Córdoba reúne a más de un millar de personas en el Diabetes Experience Day

Córdoba celebra este sábado el Diabetes Experience Day, uno de los principales encuentros nacionales sobre diabetes que reúne a más de un millar de asistentes y combina formación, divulgación e innovación tecnológica con especialistas y pacientes.

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones es la sede para esta edición 12, que aborda temas clave como la detección precoz de la diabetes tipo 1, el impacto emocional y social de la enfermedad, el uso de la inteligencia artificial y la necesidad de mejorar la información a los pacientes, ya que el 70% considera insuficiente la que recibe. El evento busca reforzar la formación, la concienciación y el acompañamiento tanto de pacientes como de sus familias.

Ayer ya se celebró la 5ª edición del evento +D2, enfocado exclusivamente en la diabetes tipo 2, mientras que la jornada principal del sábado incluye ponencias sobre estigma, avances en investigación hacia la cura, detección precoz de la diabetes tipo 1, tecnología presente y futura, personalización del tratamiento y experiencias reales de pacientes, además de un debate participativo sobre la relación con la comida. El encuentro se complementa con un programa específico para niños y adolescentes bajo el lema Tendiendo puentes en diabetes, con talleres educativos y dinámicas adaptadas por edades para fomentar el autocuidado y la autonomía desde etapas tempranas.

Uno de los puntos clave es la presentación de un estudio elaborado por la Federación Española de Diabetes (FEDE) que revela que el 75% de los pacientes considera deficiente la información recibida sobre su patología. Además, se abordará el impacto emocional del momento de la insulinización y cómo la tecnología está rompiendo barreras en la gestión diaria de esta condición.

Yincana educatiba de Adhera Health

Entre otras actividades, Adhera Health participa con una yincana educativa dirigida a niños y adolescentes. La iniciativa busca fomentar el autocuidado y la adherencia al tratamiento desde edades tempranas, además de recoger información sobre las necesidades reales de jóvenes y familias para mejorar sus soluciones digitales basadas en inteligencia artificial.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Tania (Transition AI-based tools to Support Adolescents and Young Adults with Obesity and Type 1 Diabetes), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo objetivo es mejorar la transición de la atención pediátrica a la atención de adultos en jóvenes de 14 a 20 años con diabetes tipo 1. Esta etapa es especialmente crítica, ya que existe riesgo de pérdida de seguimiento y abandono del tratamiento.

El proyecto utiliza agentes inteligentes basados en IA para desarrollar planes de transición personalizados, facilitar la toma de decisiones compartida entre pacientes, familias y profesionales sanitarios, y detectar precozmente riesgos de baja adherencia.

Adhera explicando ka yincana a adolescentes en el Diabetes Experience Day. / CÓRDOBA

Tania cuenta con un enfoque interdisciplinar que integra expertos en endocrinología pediátrica, atención primaria, psicología y diseño centrado en el usuario. Adhera Health apuesta por un modelo de salud digital centrado en la familia y basado en la ciencia del comportamiento. Su plataforma ofrece acompañamiento digital personalizado mediante agentes de IA clínicamente fundamentados, con enfoque biopsicosocial, explicabilidad y protección de la privacidad.

"Este evento pretende generar mensajes que lleguen a la sociedad y dar difusión pública a una patología que afecta a millones de personas", según señala Ángel Ramírez, periodista especializado y director del evento.

El Diabetes Experience Day cerrará con un gran debate sobre la relación con la comida, abordando temas tan complejos como los trastornos de la conducta alimentaria en pacientes con diabetes.