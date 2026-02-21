Hacemos Córdoba iniciará una recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento que adquiera los cines de verano

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha anunciado que pondrá en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir al alcalde la adquisición pública de los cines de verano de la ciudad, ante la situación de “incertidumbre” y el anuncio de que varios de estos espacios no abrirán durante la presente temporada.

Desde la coalición de izquierdas señalan que “los cines de verano son un bien y un bien patrimonial de esta ciudad” y que forman parte de “la idiosincrasia” de Córdoba, por lo que consideran que “no se puede permitir que se pierda una tradición tan arraigada”. Recuerdan que se trata de espacios “emblemáticos”, ubicados principalmente en el casco histórico, que forman parte de la memoria colectiva de generaciones de cordobeses y cordobesas.

Víctor Castro

Hacemos Córdoba critica la actitud del alcalde y asegura que está adoptando una posición de “mero espectador” mientras este año varios cines no van a abrir y se limita a hablar de la posibilidad de “subvenciones”. A juicio del grupo municipal, “no se ha movido ni un solo dedo” para adquirir estos espacios ni para cumplir el acuerdo plenario aprobado hace años para iniciar su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) ante la Junta de Andalucía.

La coalición subraya que “hay dinero suficiente” para afrontar esta adquisición y recuerda que el alcalde “bate cada año récords de dinero sin ejecutar en el presupuesto municipal”. En este sentido, insisten en que se trata de “una cuestión de voluntad política” y de “modelo de ciudad”.

Además, Hacemos Córdoba pone el foco en lo que considera una “contradicción evidente” en la política cultural del gobierno municipal. “Mientras se regalan 1,2 millones de euros a promotoras privadas para grandes espectáculos o conciertos en la ciudad, se deja en el abandono a los cines de verano”, señalan. A juicio del grupo municipal, “no tiene sentido destinar 1,2 millones de euros a empresas privadas y, al mismo tiempo, no invertir en la adquisición de espacios que forman parte del patrimonio cultural y popular de Córdoba”.

Alternativas de ocio en los cines

Desde Hacemos Córdoba defienden que estos recintos no solo deben mantener su actividad como cine de verano, sino que “podrían convertirse en espacios multifuncionales” donde desarrollar actividades culturales, de ocio y de convivencia vecinal durante todo el año. En una zona como el casco histórico, añaden, son “fundamentales” para que la ciudadanía disponga de espacios de encuentro y relación.

El grupo municipal denuncia la “parálisis” del equipo de gobierno y su “falta de gestión”, señalando que “no se ejecutan los presupuestos” y “no se atienden las necesidades reales de los barrios”. Por ello, anuncian que iniciarán una recogida de firmas tanto en la calle como a través de la plataforma Change.org para que “el alcalde entienda que la ciudadanía está a favor de que no se pierdan estos espacios”.