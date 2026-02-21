El Carnaval de Córdoba sale del teatro y se adueña de La Corredera

El Carnaval de Córdoba llegará a su final este fin de semana tras varias jornadas intensas de teatro y ahora también de calle, lo que para muchos es la verdadera esencia de la fiesta, el acercar el arte a los cordobeses, donde las coplas encuentran su sentido más popular. El clima, contrario al año pasado, cuando la lluvia impidió el disfrute total, acompañó en todo momento, desde mediodía con las actividades infantiles y hasta más allá de la medianoche con las agrupaciones.

Este sábado el Carnaval de Córdoba ha arrancado al mediodía con la matiné infantil en la Plaza de San Agustín, cuando a las 12.00 horas se empezó a concentrar el público para una celebración pensada para las familias, con actuaciones en la calle de agrupaciones como Omaíta ¿Eres tú?, Sujétame que me tiro, Te lo enseño to y no te digo na, Las Guerreras, Los Mozzarellas y ¿Qué ases mi cielo?, en un ambiente festivo y participativo sobre todo para los niños. Uno de los objetivos de la Asociación Carnavalesca en los últimos años ha sido, precisamente, atraer a los más chicos a la fiesta para ir formando la cantera que mantenga la tradición en un futuro que no es muy lejano. Con esta idea, el refuerzo de la programación infantil se consolida.

Por la noche, la programación se trasladó a la Plaza de la Corredera, donde desde las 20.00 y hasta la 1.00 horas actúan las agrupaciones galardonadas con los Premios Extraordinarios del XLIII Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba, en un evento presentado por Yo y mi amigo Paco. Las actuaciones se desarrollan de forma simultánea en distintos espacios de la plaza, con la participación de más de 27 grupos como Cuenta la Leyenda, De Hoy No Paso, Los Picos de Oro, La Iluminada, El Maestro Ladrón, Hijos de Nadie, Las Frosen, Sangre, Lágrimas y Sudor, Los que no se gradúan, Duende, 80 Días, Los Traperos, La Mariquilla y Los Cosmopoetas, entre muchos otros.

El Carnaval en la Corredera / Víctor Castro

Hijos de Nadie, con su pasodoble a los carnavaleros ausentes y crítica a la gestión sanitaria andaluza, y Las que llevan mucho tiempo sin salir, con su reivindicación de la mujer, encabezaron el palmarés de las dos principales modalidades del COAC 2026 en Córdoba, comparsa y chirigotas, y este sábado también hicieron suya la calle. En la final del certamen se premiaron además otras posiciones que este sábado han podido ser apreciadas por todos más allá de las butacas y con rimas que no sonarían dentro del teatro, en un ambiente mucho más distendido y cercano, de improvisación incluso y de mayor interacción con el público. A mis pies (segundo en comparsas) con un pasodoble emotivo dedicado al Hospital Reina Sofía tras el accidente de Adamuz; Los bienvestíos (tercero), con su crítica a la gestión de la ciudad; y La Iluminada (cuarto en comparsas), con su sensibilidad con maternidad y el cuidado y defensa de la base juvenil del Carnaval, han animado un ambiente que realmente no necesitaba de demasiado para entrar en calor.

En chirigotas, junto a Las que llevan mucho tiempo sin salir, otras agrupaciones como Los sacamantecas (de las más celebradas por el público) y Los pico de oro, con sus letras al pueblo de Palestina y otra en defensa de Andalucía, ocuparon lugares destacados y se adueñaron también de las calles este sábado.

La Corredera fue tomada al completo por el Carnaval. Desde la Esquina Espartería, el lateral de la calle Toril, la esquina Sánchez Peña y la Plaza Las Cañas. Los jóvenes y no tan jóvenes aprovecharon la oportunidad para lucir también sus más ingeniosos disfraces. Para la mayoría, el motivo principal era el de disfrutar, reír y acompañarse.

Mientras tanto, el color y la alegría se trasladó a otros puntos de la ciudad y también llegó a Alcolea con la gran fiesta El Jardín de las Abejas, una celebración pensada para llenar el barrio de alegría y color desde las 16.00 horas, con un pasacalles que partió desde La Posada hasta el Espacio Escénico en el barrio.

Este año, el Carnaval y sus agrupaciones dejan una edición marcada por algunas cancelaciones, pero sobre todo por el compromiso social en las letras, con críticas a la gestión sanitaria, a la situación de los barrios o a la política autonómica, pero también con espacio para la emoción, la defensa de la cantera y la reivindicación del papel de la mujer en el Carnaval.

La fiesta cierra el domingo en La Corredera

Pero no todo termina aquí. La fiesta realmente acaba este domingo con dos de sus citas más emblemáticas. A partir de las 12.00 horas tendrá lugar la tradicional Gran Cabalgata, que recorrerá la avenida de la Victoria hasta desembocar en la Plaza de la Corredera. Se espera la participación de agrupaciones, carrozas, disfraces y animación musical, en un pasacalles que simboliza la explosión popular y abierta de la fiesta.

Ya por la tarde, a las 15.00 horas, La Corredera acogerá la quema de Dios Momo, uno de los actos más simbólicos del Carnaval. Este ritual, cargado de sátira y teatralidad, representa el cierre oficial de la celebración y sirve como despedida colectiva hasta el próximo año.

Más allá del calendario estrictamente carnavalesco, la programación se prolongará en primavera con el Festival de Primavera, previsto para los días 10, 11, 16 o 17 de abril (fechas aún por confirmar) en el Teatro de la Axerquía. Este encuentro servirá para reunir nuevamente a agrupaciones destacadas y mantener viva la llama del Carnaval en un formato más musical y festivo, consolidando así la proyección cultural de la fiesta más allá del mes de febrero.

El ambiente vivido ayer confirma que la fiesta goza de buena salud en su presencia en la calle. No solo las agrupaciones fueron protagonistas; también el público, entregado y dispuesto a corear estribillos, responder y avivar el ambiente en cada rincón de la plaza, demostrando que el Carnaval de Córdoba es una celebración que debe ser construida entre todos. La convivencia entre generaciones y familias enteras refuerza la idea de que la fiesta debe ser algo más que un programa de actuaciones, con una fuerte reivindicación colectiva y ambiente festivo que es, sobre todo, lo que la gente más disfruta.

Con el cierre simbólico de la quema del Dios Momo y la vista puesta en el Festival de Primavera, el Carnaval de Córdoba se despide dejando tras de sí coplas resonando en plazas y barrios, y la sensación compartida de que la fiesta no debe perder nunca su esencia popular.