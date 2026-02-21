Tráfico
La calle Alfaros será cortada al tráfico este domingo debido a obras
El acceso principal a la calle Alfonso XIII se realizará por el eje de María Auxiliadora–Santa María de Gracia–San Pablo, accediendo por la Plaza Cristo de Gracia
El Ayuntamiento de Córdoba informó este sábado de que "debido a las obras de remodelación en la calle Alfaros será necesario un corte de tráfico de un día de duración en el tramo comprendido entre la Puerta del Rincón y el Hotel Alfaros, según la solicitud formulada a este Ayuntamiento por la empresa constructora".
Sin acceso directo a Juan Rufo
Por tanto, se prevé el corte total de tráfico de calle Alfaros este domingo, 22 de febrero, de forma que el acceso principal a la calle Alfonso XIII se realizará por el eje de María Auxiliadora–Santa María de Gracia–San Pablo, accediendo por la Plaza Cristo de Gracia. El corte de tráfico previsto no permitirá el acceso a la calle Juan Rufo desde la calle Alfaros, donde se colocará vallado de obra, por lo que con objeto de garantizar el acceso a residentes y vecinos de la zona se prevé el cambio de sentido provisional desde Juan Rufo y Santa Marta que permita la circulación a residentes con salida a la calle San Pablo (teniendo en cuenta la limitación de anchura de 2 metros).
El tramo de Juan Rufo entre la Plaza de la Fuenseca y Alfaros quedará de doble sentido provisional para acceso únicamente de residentes y cocheras, teniendo su salida por calle Santa Marta. Conviene recordar las limitaciones de acceso a vehículos que existen en la zona, alguna de las cuales restringen el acceso a vehículos con anchura y gálibo inferior a 2 metros. Durante las obras se permitirá el acceso provisional a cocheras y clientes de Hoteles desde la calle San Pablo, teniendo en cuenta que se habilita de forma excepcional ese tramo de Alfaros como vía de doble sentido, debiéndose extremar las precauciones a los vehículos que circulen por esa vía. Se deberá atender a la señalización provisional instalada por la empresa promotora de la actuación, así como al personal señalista que se habilite al efecto.
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba