La Borriquita impulsa la tradición de adornar los balcones con palmas

La hermandad de la Entrada Triunfal, conocida popularmente como la Borriquita, ha puesto en marcha nuevamente su campaña para que los balcones y ventanas se llenen de palmas este Domingo de Ramos, uno de los símbolos más tradicionales de la Semana Santa. Bajo el lema Coloca una palma en tu balcón, la iniciativa invita a los vecinos y cofrades a participar decorando sus balcones con este elemento emblemático.

Según la corporación, que ha difundido la información a través de sus redes sociales, se ofrecen distintas variedades de palmas: palma rizada, palma lisa, palma real, palma esclavina, palma hebrea y palma del Niño Dios.

La cofradía informa que los interesados que deseen colaborar pueden reservar su palma hasta el próximo 1 de marzo a través del número de whatsapp 661051640.

La palma adquiere un protagonismo especial en la mañana del Domingo de Ramos, día en el que se bendicen y participan en la misa de las palmas, ceremonia que conmemora la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, montado a lomos de una borriquita, cuando la multitud lo recibió agitando ramos de olivo y palmas mientras gritaba «Hosanna». Esta tradición religiosa ha ido acompañada históricamente de un fuerte componente artesanal, reflejado en la elaboración de palmas sencillas o trenzadas que decoran los balcones y ventanas de la ciudad.

Con el objetivo de mantener viva esta tradición, la hermandad de la Entrada Triunfal invita a los vecinos y cofrades a adornar sus balcones y ventanas para celebrar la llegada del esperado Domingo de Ramos.