Las Ampas de Córdoba se juntan en unas jornadas para impulsar la matriculación en la pública

La Federación Provincial de Madres y Padres de la Escuela Pública ha reunido este sábado a asociaciones y colectivos educativos en una fiesta formativa para visibilizar el papel de los centros públicos, una actividad que se enmarca dentro de una propuesta impulsada este año para dar valor a la escuela pública y promocionar en redes sociales, durante el periodo de matriculación, las jornadas de puertas abiertas de los distintos colegios de Córdoba y provincia, mostrando aquello que lo pone en valor y lo que quiere enseñar a las familias para darse a conocer.

En este contexto, desde la federación se decidió organizar una fiesta formativa que pusiera de manifiesto la unidad de las Ampas que la integran y de la escuela pública en general, con el objetivo de motivar y fomentar la matriculación en colegios públicos. La idea es que el peso esté siempre sobre la escuela pública, resaltando sus fortalezas y defendiendo su papel.

Durante la jornada, celebradas en el CEIP Fernán Pérez de Oliva se desarrollaron talleres organizados por las propias Ampas, en los que explicaron cómo participan en la vida de los colegios, qué actividades impulsan y qué aspectos pueden resultar determinantes a la hora de elegir centro. Aunque la oferta educativa es similar en líneas generales, la presidenta de Fampa, Lucía Rodríguez, subraya que «la implicación de las familias, la calidad de esa participación y la relación con el profesorado y los equipos directivos pueden inclinar la balanza» hacia la escuela pública.

La presidenta de Fampa señaló que el encuentro busca ser un espacio lúdico y formativo donde se ponga en valor lo positivo, sin dejar de señalar aquello que depende de la Administración y debe cambiar. En este sentido, la federación denuncia que este año se han eliminado alrededor de 30 clases en la pública mientras que en la concertada no se ha suprimido ninguna. Aunque reconoce la bajada de natalidad, considera que debería aprovecharse para reducir ratios y mejorar la atención al alumnado, especialmente al que presenta necesidades específicas.

Rodríguez advierte de que los recursos actuales son insuficientes: muchos especialistas —PT, AL u orientadores— atienden varios centros y el aumento de alumnado con necesidades ha ralentizado protocolos y valoraciones. Recuerda además que durante la pandemia se redujeron ratios y «los resultados fueron muy positivos», por lo que entiende que existe un precedente que avala esta medida.

La jornada contó con la colaboración de colectivos sociales y educativos como la Plataforma Niñas y Niños del Sur, Justicia Alimentaria, Intered y Paradigma Radio, que realizó un programa en directo para mostrar el valor de la radio como herramienta pedagógica.

Fampa agrupa a unas 300 Ampas de toda la provincia. Aunque no todas pudieron participar físicamente, la respuesta fue «masiva», con asociaciones como Naranjo, La Palma, Campi, La Terna, Avicena, Alandar, Caimán, López Diéguez, Álamos Blancos o Cruz de Juárez, entre otras. Las actividades comenzaron a las 12.00 horas y se prolongaron hasta la tarde, con la inauguración del delegado de Educación, Diego Ángel Copé.