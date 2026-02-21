La AECC reúne a 550 personas para financiar una beca de investigación en Córdoba

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Córdoba ha celebrado su séptima Gala Solidaria en la Hacienda Vallehermoso, un encuentro que ha reunido a 550 personas tras agotarse todas las entradas disponibles. La elevada participación confirma, una vez más, el compromiso de la sociedad cordobesa con la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer y con el impulso a la investigación.

Desde el inicio, la gala ha contado con el respaldo de numerosas empresas y profesionales que han colaborado de forma ejemplar. La asociación ha destacado el apoyo constante que recibe cada año, así como la implicación de un amplio grupo de colaboradores que ha hecho posible el éxito del evento.

La propuesta gastronómica ha sido uno de los grandes atractivos de la noche, gracias al equipo del Restaurante Ermita de la Candelaria, encargado de coordinar un menú de alto nivel. Varios cocineros y profesionales del sector en Córdoba han aportado su trabajo y productos de manera altruista, ofreciendo a los asistentes una experiencia culinaria de gran calidad.

El ambiente festivo ha estado marcado por la música en directo. El grupo cordobés Planeta 80 interpretó grandes éxitos de las décadas de los 80 y 90, que fueron coreados y bailados por el público. Posteriormente, DJ Mysound Festival tomó el relevo con una sesión que mantuvo animada la gala hasta el final.

Durante la velada también se sortearon diversos regalos donados por empresas cordobesas, que quisieron sumarse a la causa con aportaciones generosas. Esta iniciativa añadió un componente lúdico al evento y volvió a poner de manifiesto la implicación del tejido empresarial local.

Fondos para investigación

La recaudación obtenida a través de la venta de las 550 entradas y las distintas colaboraciones permitirá financiar la beca predoctoral de la investigadora cordobesa Clara González, centrada en tumores neuroendocrinos. Su trabajo profundiza en el estudio del proceso de splicing del ARN, una línea de investigación clave para avanzar en tratamientos personalizados de un tipo de cáncer poco frecuente. La aportación económica de la gala garantiza la continuidad de este proyecto y refuerza el respaldo al talento joven en el ámbito científico.

La celebración ha sido posible gracias a la colaboración de cerca de un centenar de empresas y particulares, muchos de ellos mediante la aportación de recursos, servicios y trabajo no remunerado. Además, se habilitaron autobuses gratuitos desde distintos puntos de la ciudad para facilitar la asistencia.

Noticias relacionadas

El éxito de esta edición contribuye a reforzar los recursos destinados a los servicios gratuitos que la AECC presta en Córdoba, como apoyo psicológico, atención social, orientación sanitaria, acompañamiento y programas de prevención. La asociación ha agradecido la implicación de todas las personas y entidades participantes y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para que ninguna persona afectada por el cáncer se sienta sola.