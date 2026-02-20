Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

Vía libre para urbanizar un solar junto a la gasolinera de Las Deliciasdonde irán 38 viviendas

El terreno se encuentra entre la carretera de Palma y la Cañada Real Soriana

Imagen de archivo de construcción de vivienda en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Córdoba

El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba aprobará la semana que viene el proyecto de urbanización del PERI-MA-4a Delicias Oeste, un trozo de terreno que queda todavía por urbanizar junto a la gasolinera de Las Delicias. Allí, está prevista la construcción de 38 viviendas en un solo bloque.

La urbanización de los terrenos también incluirá una zona central destinada a parque infantil, así como la ejecución de un tramo de carril bici en la intersección entre la A-431 y la EF-431. Este terreno, propiedad de Herpenta, que impulsa las obras de urbanización, linda con la Cañada Real al norte, con la carretera de Palma al oeste y al sur y con el Sector PERI MA-4b al este (ya suelo urbano consolidado).

Hace poco se desafectó un tramo de la Cañada Real, paso necesario para impulsar esta acción urbanística. En la resolución publicada en el BOJA, se detallaba que el tramo a desafectar ya no es adecuado para el tránsito ganadero, ni tampoco tiene uso compatible ni complementario con la ley de Vías Pecuarias. Cabe recordar que la Cañada Real Soriana es una antigua y extensa vía pecuaria, una de las más importantes de España, utilizada históricamente para la trashumancia.

