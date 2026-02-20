La Universidad de Córdoba aprueba tres nuevos grados conjuntos europeos que se implantarán en el curso 2027/28

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO), reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado la revisión de la Programación Universitaria 2025-2028 para incorporar tres nuevos grados conjuntos internacionales promovidos en el marco del Programa de Universidades Europeas de la Comisión Europea, a través de la Alianza Invest.

Asimismo, el órgano de gobierno ha acordado solicitar la verificación de los planes de estudio de estas titulaciones, paso imprescindible para su implantación en el curso 2027/28, informa la UCO en una nota de prensa.

Tres titulaciones estratégicas

Los nuevos grados estarán coordinados por la UCO y se desarrollarán junto a universidades socias europeas en tres ámbitos considerados estratégicos:

Grado conjunto en Agricultura Inteligente y Sistemas Alimentarios Resilientes , en colaboración con la Universidad Eslovaca de Agricultura (Eslovaquia) y la Universidad de Tesalia (Grecia).

, en colaboración con la Universidad Eslovaca de Agricultura (Eslovaquia) y la Universidad de Tesalia (Grecia). Grado conjunto en Energía Verde Sostenible , junto a la Universidad de Milán-Bicocca (Italia) y la Universidad de Reims Champagne-Ardenne (Francia).

, junto a la Universidad de Milán-Bicocca (Italia) y la Universidad de Reims Champagne-Ardenne (Francia). Grado conjunto en Emprendimiento para Sociedades Sostenibles, con la participación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karelia (Finlandia), la Universidad Eslovaca de Agricultura, la Universidad de Agronegocios y Desarrollo Rural (Bulgaria) y la Universidad de Reims

Estas titulaciones refuerzan la dimensión internacional de la UCO y su integración en redes académicas europeas.

Impulso al posgrado y a la investigación

En el ámbito del posgrado, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar la verificación del Máster Interuniversitario en Derecho del Vino, coordinado por la Universidad de Cádiz y en el que participan también las universidades de La Rioja, Málaga, Valladolid y la propia UCO.

Además, se ha aprobado la memoria para la modificación sustancial de varios programas de doctorado en áreas como Biociencias y Ciencias Agroalimentarias, Computación Avanzada, Energía y Plasmas, Derecho, Lenguas y Culturas, Patrimonio, Química Fina, Recursos Naturales, Ingeniería Agraria y Biomedicina, entre otros.

Por último, el Consejo ha modificado el Reglamento 8/2025 relativo a las bases reguladoras de los programas de prácticas académicas externas extracurriculares remuneradas.

Con estas decisiones, la Universidad de Córdoba refuerza su proyección internacional y su apuesta por una oferta académica adaptada a los retos científicos, energéticos y sociales del ámbito europeo.