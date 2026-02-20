Educación superior
La Universidad de Córdoba aprueba tres nuevos grados conjuntos europeos que se implantarán en el curso 2027/28
El Consejo de Gobierno incorpora las titulaciones internacionales al marco de la Alianza Invest y da luz verde a nuevas iniciativas de posgrado y doctorado
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO), reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado la revisión de la Programación Universitaria 2025-2028 para incorporar tres nuevos grados conjuntos internacionales promovidos en el marco del Programa de Universidades Europeas de la Comisión Europea, a través de la Alianza Invest.
Asimismo, el órgano de gobierno ha acordado solicitar la verificación de los planes de estudio de estas titulaciones, paso imprescindible para su implantación en el curso 2027/28, informa la UCO en una nota de prensa.
Tres titulaciones estratégicas
Los nuevos grados estarán coordinados por la UCO y se desarrollarán junto a universidades socias europeas en tres ámbitos considerados estratégicos:
- Grado conjunto en Agricultura Inteligente y Sistemas Alimentarios Resilientes, en colaboración con la Universidad Eslovaca de Agricultura (Eslovaquia) y la Universidad de Tesalia (Grecia).
- Grado conjunto en Energía Verde Sostenible, junto a la Universidad de Milán-Bicocca (Italia) y la Universidad de Reims Champagne-Ardenne (Francia).
- Grado conjunto en Emprendimiento para Sociedades Sostenibles, con la participación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karelia (Finlandia), la Universidad Eslovaca de Agricultura, la Universidad de Agronegocios y Desarrollo Rural (Bulgaria) y la Universidad de Reims
Estas titulaciones refuerzan la dimensión internacional de la UCO y su integración en redes académicas europeas.
Impulso al posgrado y a la investigación
En el ámbito del posgrado, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar la verificación del Máster Interuniversitario en Derecho del Vino, coordinado por la Universidad de Cádiz y en el que participan también las universidades de La Rioja, Málaga, Valladolid y la propia UCO.
Además, se ha aprobado la memoria para la modificación sustancial de varios programas de doctorado en áreas como Biociencias y Ciencias Agroalimentarias, Computación Avanzada, Energía y Plasmas, Derecho, Lenguas y Culturas, Patrimonio, Química Fina, Recursos Naturales, Ingeniería Agraria y Biomedicina, entre otros.
Por último, el Consejo ha modificado el Reglamento 8/2025 relativo a las bases reguladoras de los programas de prácticas académicas externas extracurriculares remuneradas.
Con estas decisiones, la Universidad de Córdoba refuerza su proyección internacional y su apuesta por una oferta académica adaptada a los retos científicos, energéticos y sociales del ámbito europeo.
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba