La incertidumbre sobre la situación de los cines de verano, la inauguración de la temporada de caracoles y el último balance de criminalidad en Córdoba centran nuestra mirada informativa en la tarde de este viernes

Cola de espectadores en el cine Fuenseca el verano pasado.

Cola de espectadores en el cine Fuenseca el verano pasado. / Manuel Murillo

Llegamos al final de este viernes centrando la mirada en los cines de verano. Esta mañana te contamos que los cines Funseca, Olimipia y Delicias no abrirían este año, por la acumulación de pérdidas. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la puesta en marcha de una línea de subvenciones destinada a evitar que los tradicionales cines de verano sean deficitarios y garantizar así su continuidad. Además, la ciudad ya huele a caracoles: hoy mismo se ha inaugurado una nueva temporada tras el retraso provocado por la lluvia (puedes visitar nuestra web y redes sociales para ver toda la información y el contenido multimedia). Por último, abordamos el repunte de la criminalidad en Córdoba durante el año 2025, en el que aumentaron delitos relacionados con agresiones sexuales, drogas y homicidio.

