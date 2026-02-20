La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La incertidumbre sobre la situación de los cines de verano, la inauguración de la temporada de caracoles y el último balance de criminalidad en Córdoba centran nuestra mirada informativa en la tarde de este viernes
Llegamos al final de este viernes centrando la mirada en los cines de verano. Esta mañana te contamos que los cines Funseca, Olimipia y Delicias no abrirían este año, por la acumulación de pérdidas. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la puesta en marcha de una línea de subvenciones destinada a evitar que los tradicionales cines de verano sean deficitarios y garantizar así su continuidad. Además, la ciudad ya huele a caracoles: hoy mismo se ha inaugurado una nueva temporada tras el retraso provocado por la lluvia (puedes visitar nuestra web y redes sociales para ver toda la información y el contenido multimedia). Por último, abordamos el repunte de la criminalidad en Córdoba durante el año 2025, en el que aumentaron delitos relacionados con agresiones sexuales, drogas y homicidio.
- El Ayuntamiento lanzará una línea de subvenciones para evitar que los cines de verano sean deficitarios
- Córdoba ya huele a caracoles: 35 puestos inauguran una nueva temporada tras el retraso por la lluvia
- Agresiones sexuales, drogas y tentativas de homicidio impulsan la subida de la criminalidad en Córdoba
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- La Policía busca a los autores de una paliza a un hombre de unos 60 años en Las Margaritas
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico
- El cine de verano Coliseo de San Andrés abrirá esta temporada en Córdoba
- Hitachi Córdoba y los sindicatos se reúnen en el Sercla tras las últimas protestas, aunque continúan sin llegar a un acuerdo
Urbanismo
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Vía libre para urbanizar un solar junto a la gasolinera de Las Delicias donde irán 38 viviendas
Provincia
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- Muere un ciclista de 64 años en Torrecampo: un hombre avisa al 112 tras hallar el cuerpo en la carretera
- Detenido por intentar matar a un perro en Baena colgándolo de un puente
- Una composición digital de Miguel Cantero anunciará las Fiestas Aracelitanas de Lucena 2026
Cultura
Deportes
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: "Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces"
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba