Llegamos al final de este viernes centrando la mirada en los cines de verano. Esta mañana te contamos que los cines Funseca, Olimipia y Delicias no abrirían este año, por la acumulación de pérdidas. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la puesta en marcha de una línea de subvenciones destinada a evitar que los tradicionales cines de verano sean deficitarios y garantizar así su continuidad. Además, la ciudad ya huele a caracoles: hoy mismo se ha inaugurado una nueva temporada tras el retraso provocado por la lluvia (puedes visitar nuestra web y redes sociales para ver toda la información y el contenido multimedia). Por último, abordamos el repunte de la criminalidad en Córdoba durante el año 2025, en el que aumentaron delitos relacionados con agresiones sexuales, drogas y homicidio.

