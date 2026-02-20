La actualidad del viernes 20 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los cines de verano, las novedades sobre la investigación del accidente de Adamuz y los cambios en el gobierno municipal son los tres asuntos que centran nuestra apuesta informativa
Este viernes 20 de febrero, abrimos nuestra portada digital con tres asuntos que marcan la actualidad local y los avances sobre la investigación en Adamuz. Los históricos cines Cines Delicias, Cines Fuenseca y Cine Olimpia no levantarán el telón este verano tras acumular más de 68.000 euros anuales en pérdidas, poniendo en jaque a tres espacios emblemáticos de la exhibición cinematográfica en la ciudad. Respecto al accidente ferroviario, la Guardia Civil ha tomado declaración al soldador que trabajó en la vía fracturada en Adamuz, en el marco de la investigación abierta. Por último, en clave local, el alcalde José María Bellido reestructura su gobierno municipal con el objetivo de reforzar la respuesta ante emergencias y mejorar la gestión de los fondos europeos.
Además, también destacamos:
CÓRDOBA Conecta
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- El municipalismo reivindica blindar la financiación local y un reparto justo
- Los alcaldes reclaman más recursos y menos rigidez normativa para avanzar en accesibilidad
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento tasa en 4,5 millones los daños por el temporal y activa ayudas al sector hotelero y a familias afectadas
- La Justicia revoca la sanción de Defensa a un comandante por el caso Cerro Muriano
- Hitachi se abre a negociar en el Sercla tras una nueva jornada de huelga y una caravana de protesta en las calles de Córdoba
- Más de 90.000 cordobeses caen bajo el umbral de la pobreza por el precio de la vivienda, según el Informe Foessa
Salud
- ¿Puede causar la baliza V16 alteraciones en los marcapasos? El cardiólogo cordobés José Segura tranquiliza sobre posibles riesgos
- El hospital Reina Sofía redefine el Asperger, el subtipo que tiene un 37% de población con autismo
Cuaresma
Campo
Deportes
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba