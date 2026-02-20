Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 20 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los cines de verano, las novedades sobre la investigación del accidente de Adamuz y los cambios en el gobierno municipal son los tres asuntos que centran nuestra apuesta informativa

Los cines de verano no abrirán este año.

Los cines de verano no abrirán este año. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Este viernes 20 de febrero, abrimos nuestra portada digital con tres asuntos que marcan la actualidad local y los avances sobre la investigación en Adamuz. Los históricos cines Cines Delicias, Cines Fuenseca y Cine Olimpia no levantarán el telón este verano tras acumular más de 68.000 euros anuales en pérdidas, poniendo en jaque a tres espacios emblemáticos de la exhibición cinematográfica en la ciudad. Respecto al accidente ferroviario, la Guardia Civil ha tomado declaración al soldador que trabajó en la vía fracturada en Adamuz, en el marco de la investigación abierta. Por último, en clave local, el alcalde José María Bellido reestructura su gobierno municipal con el objetivo de reforzar la respuesta ante emergencias y mejorar la gestión de los fondos europeos.

La Aemet avisa del aumento de las temperaturas en Córdoba, "más propias de principios de la primavera"

Hitachi se abre a negociar en el Sercla tras una nueva jornada de huelga y una caravana de protesta en las calles de Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 20 de febrero de 2026

El hospital Reina Sofía redefine el Asperger, el subtipo que tiene un 37% de población con autismo

Inmaculada, madre de un joven con autismo de alto funcionamiento: "Cuando cumplen 18 años ya no existen para el sistema educativo"

¿Puede causar la baliza V16 alteraciones en los marcapasos? El cardiólogo cordobés José Segura tranquiliza sobre posibles riesgos

La AECC de Córdoba organiza el 4 de marzo las terceras jornadas sobre mujer y cáncer

