Este viernes 20 de febrero, abrimos nuestra portada digital con tres asuntos que marcan la actualidad local y los avances sobre la investigación en Adamuz. Los históricos cines Cines Delicias, Cines Fuenseca y Cine Olimpia no levantarán el telón este verano tras acumular más de 68.000 euros anuales en pérdidas, poniendo en jaque a tres espacios emblemáticos de la exhibición cinematográfica en la ciudad. Respecto al accidente ferroviario, la Guardia Civil ha tomado declaración al soldador que trabajó en la vía fracturada en Adamuz, en el marco de la investigación abierta. Por último, en clave local, el alcalde José María Bellido reestructura su gobierno municipal con el objetivo de reforzar la respuesta ante emergencias y mejorar la gestión de los fondos europeos.

