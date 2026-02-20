El PSOE de Córdoba exige a Bellido retirar la subvención de 40.000 euros para más festejos en el casco histórico

El PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido al Gobierno municipal de José María Bellido que dé marcha atrás en la línea de subvención de 40.000 euros impulsada por la Delegación del Casco Histórico para fomentar la celebración de más eventos festivos en la zona.

La viceportavoz socialista, Mamen González, ha considerado que esta iniciativa es un “sinsentido” y ha defendido que el Casco Histórico “no necesita más dinamización”, sino medidas orientadas al mantenimiento, la conservación y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, afirma el PSOE en una nota de prensa.

“Un entorno ya colmatado”

En rueda de prensa, González ha advertido de que el centro histórico está “a punto de colapsar por la presión turística”, lo que está haciendo “cada vez más inhumanas las visitas”, y ha criticado que la única respuesta de la concejala responsable haya sido abrir una línea de ayudas para promover más actividades festivas.

La edil socialista ha pedido la retirada inmediata de la convocatoria al considerar que no responde al interés de la mayoría de los residentes y que resulta perjudicial para el bienestar ciudadano.

Prioridades para el Casco Histórico

Desde el PSOE recuerdan que el Ayuntamiento ya cuenta con delegaciones específicas dedicadas a la organización de eventos, como la Delegación de Fiestas, además de líneas de subvenciones para apoyar actividades al margen del calendario oficial.

Para González, los recursos de la Delegación del Casco Histórico deberían destinarse a mantenimiento y conservación, mejora de equipamientos y servicios públicos, rehabilitación de viviendas o construcción de VPO en el suelo disponible, “todo, menos seguir convirtiendo ese entorno en un parque temático”.

La viceportavoz socialista ha recriminado además que el Plan de Gestión del Casco Histórico, obligatorio por tratarse de un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad, sea actualmente “papel mojado y cuente con cero euros de presupuesto”.