La Policía Nacional de Córdoba busca a los autores de una paliza a un hombre de unos 60 años en Las Margaritas

La agresión ocurrió este jueves por la tarde, en las inmediaciones de un campo de fútbol, y los agentes identificaron a personas que podrían estar relacionadas con los hechos

Un agente de Policía Nacional, en Córdoba.

Un agente de Policía Nacional, en Córdoba. / CÓRDOBA

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Policía Nacional busca a los autores de una paliza sufrida por un hombre, de unos 60 años de edad, este jueves por la tarde, cuando se hallaba en las inmediaciones del parque de Las Margaritas-Colonia de la Paz en Córdoba. La víctima habría acudido a un centro sanitario por sus propios medios y denunció la agresión.

Testigos de lo ocurrido han relatado a este periódico que los agresores golpeaban al perjudicado "sin piedad". La riña tuvo lugar minutos antes de las 18.30 horas, en las inmediaciones de un campo de fútbol. Los testigos apuntan a la confluencia del pasaje Escritor Narbona con la calle Historiador Dozy como lugar del suceso.

Una riña con varios participantes

La Policía Nacional ha confirmado que recibieron un aviso por la existencia de una riña en la que participaban varias personas, agrediendo a otra, en la vía pública. Cuando los agentes acudieron al lugar, los presuntos agresores habían huido, pero identificaron a personas que podrían estar relacionadas con lo ocurrido.

Así las cosas, en estos momentos la Policía Nacional investiga los hechos para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron y establecer presuntas responsabilidades. Por el momento, no hay detenidos.

