Sucesos
La Policía Nacional de Córdoba busca a los autores de una paliza a un hombre de unos 60 años en Las Margaritas
La agresión ocurrió este jueves por la tarde, en las inmediaciones de un campo de fútbol, y los agentes identificaron a personas que podrían estar relacionadas con los hechos
La Policía Nacional busca a los autores de una paliza sufrida por un hombre, de unos 60 años de edad, este jueves por la tarde, cuando se hallaba en las inmediaciones del parque de Las Margaritas-Colonia de la Paz en Córdoba. La víctima habría acudido a un centro sanitario por sus propios medios y denunció la agresión.
Testigos de lo ocurrido han relatado a este periódico que los agresores golpeaban al perjudicado "sin piedad". La riña tuvo lugar minutos antes de las 18.30 horas, en las inmediaciones de un campo de fútbol. Los testigos apuntan a la confluencia del pasaje Escritor Narbona con la calle Historiador Dozy como lugar del suceso.
Una riña con varios participantes
La Policía Nacional ha confirmado que recibieron un aviso por la existencia de una riña en la que participaban varias personas, agrediendo a otra, en la vía pública. Cuando los agentes acudieron al lugar, los presuntos agresores habían huido, pero identificaron a personas que podrían estar relacionadas con lo ocurrido.
Así las cosas, en estos momentos la Policía Nacional investiga los hechos para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron y establecer presuntas responsabilidades. Por el momento, no hay detenidos.
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba