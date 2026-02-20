Un nuevo lugar en Córdoba para tomar un desayuno, merienda o 'brunch' diferente y exótico

Córdoba suma a su oferta gastronómica un nuevo establecimiento que apuesta por los nuevos hábitos de consumo y la alimentación saludable con una propuesta centrada en el superalimento brasileño de moda. La franquicia Amazonia Açaí, con más de 32 establecimientos en toda España, ha abierto su primer local en el centro de Córdoba.

El nuevo espacio ofrece una propuesta basada en el açaí y en un concepto de alimentación saludable inspirado en la cultura amazónica y adaptado a las tendencias actuales de consumo. El establecimiento, de estética moderna y minimalista, está ubicado en el Paseo de la Victoria, una de las zonas más emblemáticas y transitadas de Córdoba, donde llega, según asegura la propia firma para quedarse y expandirse. Con esta nueva apertura Amazonia Açaí quiere "reforzar la oferta gastronómica saludable de la ciudad, apostando por el desarrollo local".

La propuesta gira principalmente en torno al açaí brasileño auténtico, que procede de Belém (Brasil), en el corazón del Amazonas, donde se recolecta de forma responsable y se procesa manteniendo intactas sus propiedades.

Açaí brasileño auténtico: de Belém a Córdoba

Rico en antioxidantes, fibra, proteínas vegetales y grasas saludables, el açaí se ha consolidado como uno de los pilares del movimiento wellness a nivel global, con presencia en entornos vinculados al bienestar como estudios de yoga, gimnasios o comunidades que priorizan un estilo de vida saludable, según explica la franquicia. Bajo esta premisa, Amazonia Açaí Córdoba apuesta por ingredientes naturales, recetas equilibradas y bowls diseñados para aportar energía limpia antes o después del ejercicio, o simplemente para disfrutar sin culpa.

Su carta se articula en torno a desayunos, brunch y meriendas pensados para quienes buscan opciones frescas, equilibradas y sabrosas. El menú se compone principalmente de diferentes bowls elaborados a base del superalimento brasileño, con diversas combinaciones de toppings y siropes. En línea con su concepto healthy, también ofrece varios tipos de smoothies con açaí y otros frutos naturales, café de especialidad y té matcha.

Productos de Amazonia Açaí. / CÓRDOBA

La carta se completa con tapiocas dulces y saladas, así como con el tradicional pão de queijo brasileño, sin gluten y de elaboración casera, preparado con base de queso y almidón de yuca por cocineras del estado de Minas Gerais, en Brasil.

Amazonia Açaí completa la oferta de este tipo de producto y se suma a los locales dedicados a este producto que ya había instalados en la ciudad como Delicia Açaí, que ya lleva varios años abierto en la calle Pintor Cuenca Muñoz, 1 y Alma Açaí que abrió sus puertas hace pocos meses en la avenida Gran Capitán, 25.