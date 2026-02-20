Más de mil niños "abrazarán" la Mezquita-Catedral de Córdoba para visibilizar las enfermedades raras

Más de mil niños de distintos centros educativos protagonizarán un "abrazo" a la Mezquita-Catedral de Córdoba con el objetivo de visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía con las enfermedades raras.

La Federación Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (Craer), junto a sus asociaciones federadas -Red de madres y padres solidarios (Remps), Asociación Niños Duchenne-Becker y otras miopatías y Síndrome Postpolio, entre otras- organiza por tercer año consecutivo este acto que tendrá lugar el próximo jueves con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.

En un comunicado Craer ha explicado que los escolares estarán junto a familias afectadas por enfermedades raras, con el objetivo también de promover valores de inclusión y empatía desde edades tempranas.

Durante el acto, los participantes rodearán la Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, formando un gran corro humano. A lo largo del mismo se compartirán" elementos simbólicos que representan a los menores afectados y la diversidad de enfermedades raras existentes, finalizando con la lectura de un manifiesto reivindicativo".

Los niños llevarán camisetas de color amarillo, símbolo internacional de las enfermedades raras, con el fin de unificar la imagen del acto y reforzar su impacto visual y comunicativo.

El 'Abrazo a la Mezquita-Catedral no es "solo un gesto simbólico; es una llamada a la empatía colectiva y a la responsabilidad social para que las personas con enfermedades raras y sus familias no se sientan invisibles", indica el comunicado.