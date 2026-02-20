La Junta de Andalucía ha actualizado el Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, que incorpora ya 57 medidas y una inversión de 87 millones de euros para 2026, reforzando la apuesta del Gobierno andaluz por la igualdad real entre hombres y mujeres. Así lo ha destacado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante la inauguración del 9º Congreso de Mujeres Empresarias Andaluzas, celebrado en Córdoba y organizado por el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, donde ha subrayado la importancia del talento femenino y de la conciliación como herramientas clave para avanzar en igualdad, explica el Gobierno autonómico en una nota de prensa.

Un pacto con respaldo institucional y empresarial

López ha recordado que el Pacto cuenta ya con la adhesión de entidades como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ATA, las universidades públicas andaluzas, la Universidad Loyola, clubes como el Sevilla FC y el Cádiz CF, así como colegios profesionales y grandes empresas. Recientemente se ha sumado también el Círculo de Empresarios del Sur (Cesur).

La consejera ha defendido que “todas las administraciones tenemos la responsabilidad de apoyar a las mujeres”, incidiendo en que la igualdad es beneficiosa en el ámbito familiar, personal y profesional.

Avances en empleo femenino

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha puesto el acento en la evolución del mercado laboral andaluz, destacando que en los últimos siete años la tasa de paro femenino ha caído casi ocho puntos y que, según la EPA, desde 2018 se han creado 315.100 nuevos empleos ocupados por mujeres.

Loles López y Rocío Blanco destacan en Córdoba el talento femenino y el avance del empleo de las mujeres en Andalucía. / CÓRDOBA

En materia de emprendimiento, Andalucía cuenta con 35.561 trabajadoras autónomas más desde el inicio de la legislatura. Blanco ha señalado que la Consejería respalda a las autónomas con medidas como la cuota cero, ayudas al inicio de actividad y programas específicos de formación como Preparadas, además de mayores cuantías en líneas de apoyo cuando las beneficiarias son mujeres.

La titular de Empleo ha detallado que su departamento ha invertido en esta legislatura más de 822 millones de euros, beneficiando a unas 491.000 mujeres en Andalucía.

Apoyo al liderazgo de las mujeres

Durante el acto también se ha reconocido la trayectoria del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que en sus diez años de actividad ha respaldado el crecimiento de más de 550 empresas lideradas por mujeres y ha contribuido a la creación de más de 2.000 empleos directos e indirectos.

Las consejeras han estado acompañadas por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y otras autoridades institucionales.